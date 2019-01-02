Sultanların En Zor Maçı
2 saat önce
Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji Atletikspor ligde en zor maçına çıkacak.
Türkiye
Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri
ekibi OSB
Teknik Koleji Atletikspor ligde en zor maçına çıkacak.
2.Lig 5.Grupta liderlik koltuğunda oturan ve adım adım şampiyonluğa koşan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı ligin 15.hafta karşılaşmasında Pazar günü deplasmanda en yakın takipçisi Kuzeyboruspor ile karşı karşıya gelecek.
Kuzeyboruspor maçı hazırlıklarını antrenörler Seher& Harun Şahin
nezaretinde sürdüren Mavi-Siyahlı ekipte tek hedef galibiyet. Ligin ilk yarısında sahasında mağlup ettiği rakibini bir kez daha yenerek liderliğini perçinlemek isteyen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımında keyifler ve moraller yerinde.
6 Ocak 2019 Pazar günü Aksaray Atatürk
Spor Salonunda oynanacak olan Kuzeyboruspor ile Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor mücadelesi saat 14.00'de başlayacak.
Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Kulüp Başkanı Adil Özhan yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon 1. Lig'in kapısından döndük, bu sezon şehrimize şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyoruz. İnşallah şehrimizin de desteğiyle Kayseri'ye şampiyonluk kupasıyla döneceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu hafta sonu oynayacağımız Kuzeyboru maçı diğer maçlar kadar önemli. Bu seviyelerde zayıf takım yoktur ama Aksaray temsilcisinin gücünün farkındayız. Türk sporuna hizmet eden iki güzide kulübün karşılaşması grup liderini de büyük ölçüde belirleyecek. Yalnızca "sahada" rakip olduğumuzu unutmadan, Fair-Play ilkeleri çerçevesinde bir maça çıkacağımızı umuyoruz. Takımımız kenetlenmiş durumda, inşallah kazanan biz oluruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:52 Kaynak: İHA
Sahnelerden Emekli Olan Gülten Yaşar, Geçimini Bilet Satarak Sağlıyor!
Erdoğan'dan Başkan Adaylarına Dikkat Çeken Talimat: Kapınız 7 Gün 24 Saat Halka Açık Olsun
Komşusuna Öfkelenen Romanyalı Kadın, Satır ve Bıçakla Evlerinin Kapısına Dayandı
Şarkıcı Sami Levi, Survivor 2019'un Yarışmacı Adayları Arasında Yer Aldı