Suluova'da muhtarlardan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Suluova'da yapılan "19 Ekim Muhtarlar Günü" kutlama programında, Azerbaycan bayrağı açarak desteklerini ifade eden muhtarlar Ermenistan'ı kınadı.

Suluova Kaymakamlığı önünde düzenlenen programda, Suluova Muhtarlar Dernek Başkanı Vedat Kurt ve muhtarlar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okudu.

Daha sonra köy ve mahalle muhtarları, Azerbaycan bayrağını açarak, Azerbaycan vatandaşlarına desteklerini belirtti.

Ermenistan'ı saldırılarından dolayı kınadıklarını ifade eden Kurt, "Bizler iki devlet tek milletiz. Et ile tırnak gibiyiz. Azerbaycan topraklarını işgal eden, ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan ve sivil yerleşim yerlerine yönelik haince saldırılarda bulunan Ermenistan'ı şiddetle kınıyoruz. İhtiyaç duyulması halinde ise kardeş Azerbaycan'a her türlü desteğe hazırız." diye konuştu.

Programın ardından bir araya geldikleri muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutlayan Kaymakam Abdullah Şen ile Belediye Başkanı Fatih Üçok, muhtarlara hediye takdim etti.