Suluova ile Merzifon Havalimanı arasındaki yolda çalışmalar başladı - Son Dakika

Amasya İl Özel İdaresi tarafından, Suluova ile Merzifon Havalimanı arasında ulaşımın sağlandığı yolda asfalt öncesi zemin iyileştirme çalışmalarına başlandı.

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen ve Belediye Başkanı Fatih Üçok, bitümlü sıcak asfalt karışımı yapılacak 13 kilometrelik yolda devam eden çalışmaları inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı.

Üçok, çalışmaların kısa sürede biteceğini, böylece Amasya ve Suluova için havalimanına gidiş süresinin kısalacağını ifade etti.