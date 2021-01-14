Sumudica, Gaziantep'e gözyaşlarıyla veda etti - Son Dakika

Sumudica, Gaziantep'e gözyaşlarıyla veda etti

14.01.2021 18:43

- Sumudica, Gaziantep'e gözyaşlarıyla veda etti Marius Sumudica: "Evimin Gaziantep mi, yoksa Romanya mı olduğunu anlamaya çalışıyorum" "Yapmış olduğum talihsiz şaka çok büyütüldü" "Güle güle Gaziantep" Teknik Direktör Marius Sumudica, Gaziantep Futbol Kulübü ile yollarının ani bir...

- Sumudica, Gaziantep'e gözyaşlarıyla veda etti

Marius Sumudica: "Evimin Gaziantep mi, yoksa Romanya mı olduğunu anlamaya çalışıyorum"

"Yapmış olduğum talihsiz şaka çok büyütüldü"

"Güle güle Gaziantep"

GAZİANTEP - Teknik Direktör Marius Sumudica, Gaziantep Futbol Kulübü ile yollarının ani bir şekilde ayrılmasının ardından ilk kez konuştu. Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalardan dolayı büyük pişmanlık duyduğunu belirten Rumen teknik adam, Gaziantep halkı ve tüm Türkiye'den özür dileyerek göz yaşı döktü.

Gaziantep Futbol Kulübü ile yolları ani şekilde ayrılan Teknik Direktör Marius Sumudica, yaşanan gelişmeler sonrası ilk kez basının karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu. Gaziantep ekibinde bir buçuk yıl boyunca teknik adamlık görevi yapan Sumudica, son haftalarda yönetimle yaşadığı tartışmalar ve Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalardan dolayı büyük pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Rumen çalıştırıcı, Gaziantep halkı ve tüm Türkiye'den özür dilediğini de söyleyerek, göz yaşları ile kente veda etti.

"Evimin Gaziantep mi, yoksa Romanya mı olduğunu anlamaya çalışıyorum, çok üzgünüm"

Yaşanan olaylar nedeniyle çok pişman ve üzgün olduğunu sözlerine ekleyen Marius Sumudica, göz yaşlarına hakim olamayarak, "Şu an çok üzgünüm. Kendi kendime soruyorum; evim Gaziantep mi, yoksa Romanya mı olduğunu anlamaya çalışıyorum. Evime dönmek istiyorum ama dönemiyorum. Burası benim evim olmuş. Burada yaptığım her şeyi kalbimle yaptım. Bu şehri evim gibi hissediyordum. Daha geçen hafta Türk pasaportu çıkarmak isterken şimdi her şey değişti. Biz burada boş bir bardağı hep beraber doldurduk ama yaptığım bir hatadan dolayı her şeyi bitirmek kabul edilebilir bir şey değil. Önemli başarılar elde ettik. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Oyuncularımın ve kulüp çalışanlarının yüzde 90'ı bana mesaj atıp üzüntülerini dile getirdi. Herkese, tüm yöneticilere her şey için teşekkür ediyorum. Ben artık bir Türk gibi güçlü değilim. Çünkü sizlerin önünde göz yaşı döküyorum. Bu göz yaşları 18 aylık bir çalışmanın göz yaşları" dedi.

"Yapmış olduğum talihsiz şaka çok büyütüldü"

Sivasspor karşılaşmasının ardından gerçekleştirdiği röportajdaki bazı açıklamaların basit bir şaka olduğunu ifade eden Sumudica, "Burada çok güzel zamanlar geçirdim. Bu konuşmayı yapmamım nedeni Gaziantep halkına karşı son görevimi yapmaktır. Maçtan sonra yaptığım talihsiz şaka ile ilgili konuşmak istiyorum. Yapmış olduğum talihsiz şaka yanlış anlaşıldı. Bu şaka büyütüldü. Kimi üzdüysem, kırdıysam başta Gaziantep halkı olmak üzere tüm Türkiye'den özür dilerim. Bu büyütüldü ve çok büyük bir sorun oldu benim için. Benim fikrim, benim düşüncelerim, yaptıklarımdan dolayı pişmanım. Bu takımı Adil beyle beraber kurduk. Belediye başkanı ve Valimizin de katkıları çoktu. Eğer devam etseydik Avrupa kupaları için devam edecektik. Başka bir konuda benim üzgünlüğüm artık bir daha burada yaşayamayacağımdır" şeklinde konuştu.

"Şimdi üzgün üzgün evime dönmeye çalışacağım"

Ayrılık nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyen Rumen çalıştırıcı, "İçim biraz buruk, hala kalktığımda arabamla kulübü doğru gitmeyi hayal ediyorum, onu düşünüyorum. Tamam bir hata yaptım özür dilerim ama kimseye hakaret etmedim, kimseyi kırmadım. Ama maalesef yollarımızı ayırdık. Olmaması gerekirdi ama maalesef oldu. Buradaki görevimi tamamladım ama içimde burukluk var. Aldığımız önemli galibiyetleri taraftarlarla kutlayamadığımız için içim buruk. Bu ailenin parçası olan her bir üyeyi çok seviyorum" diye konuştu.

"Güle güle Gaziantep"

Basın toplantısının son kısmında göz yaşlarına hakim olamayan Marius Sumudica, vedasını Türkçe, "Buradaki herkes benim yüreğimde yaşayacak. Güle güle Gaziantep" sözleriyle sonlandırdı.

Sumudica, Gaziantep'e gözyaşlarıyla veda etti
Sumudica, Gaziantep'e gözyaşlarıyla veda etti
Sumudica, Gaziantep'e gözyaşlarıyla veda etti
Sumudica, Gaziantep'e gözyaşlarıyla veda etti

Sivasspor, Gaziantep, Romanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sumudica, Gaziantep'e gözyaşlarıyla veda etti - Son Dakika Spor


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