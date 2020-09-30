Sunar NP'ye 2 uluslararası ödül - Son Dakika

Sunar NP'ye 2 uluslararası ödül

Sunar Şirketler Grubu'nun Ar-Ge odaklı en genç şirketi Sunar NP, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında değerlendirilen 'International Business Awards'tan iki ödül birden aldı.

Sunar NP'ye 2 uluslararası ödül, System.String[]

Sunar Şirketler Grubu'nun Ar-Ge odaklı en genç şirketi Sunar NP, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında değerlendirilen 'International Business Awards'tan iki ödül birden aldı. Petrolden elde edilen plastiğe karşı nişastadan doğada kısa sürede bozunabilir polimerler üreterek çözüm üreten Sunar NP, 'Ürün İnovasyonu'nda gümüş, 'Yılın Kimyasal Şirketi' kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Tarımsal sanayide 45, mısır nişastası üretiminde 35 yıllı geride bırakan Sunar Şirketler Grubu'nun yüksek katma değerli üretim hedefiyle 6 yıl önce kurduğu Sunar NP, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında değerlendirilen 'International Business Awards' (Stevie Awards) kapsamında iki ödül birden aldı. Tamamen doğal bir ürün olan mısırdan Türkiye'de ilk termo plastik nişasta ve biyopolimerler üreten Sunar NP, 2015 yılında TÜBİTAK destekli "Termo plastik Nişasta Bazlı Ekolojik Hammaddelerin Geliştirilmesi" projesinde ilk uluslararası ödülünü almış oldu.

Yıllık 3 bin ton kapasiteli yatırım

Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan, uzun soluklu Ar-Ge, pazar ve know-how araştırmaları sonucunda gerçekleştirilen yatırımla termo plastik nişasta ve biyopolimerler üretimine başlayan Sunar NP'nin Türkiye'ye armağan ettiği bu ödüllerin anlamlı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yerli' ve 'Milli' vurgusu çerçevesinde artırdığımız inovatif ürün çalışmalarımızın karşılığını almaktan mutluyuz. Pandemi sürecine rağmen kendi Ar-Ge personelimiz, akademisyenlerimiz ve çalışanlarımızla ihtiyacın tamamına yakınını karşılayacak alt yapımızı kurduk ve böylece nişastadan biyopolimerler üreten yatırımımızı hayata geçirmiş olmaktan mutluyuz. Bu yatırımımızla Türkiye ve Avrupa'daki plastik üreticileri için insan, çevre ve biyoçeşitliliğe dost hammaddede çözüm ortağı olduk" dedi.

Türkiye'de ilk olan yatırımın Cumhurbaşkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inisiyatifinde ve Emine Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen 'Sıfır Atık' projesiyle birebir örtüştüğünü belirten Özkan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kurumlarımızla ürünlerimizin özellikle hızlı tüketimde kullanılabileceği alanlar ile ilgili istişarelerimiz devam ediyor. TUV sertifikalı termo plastik nişasta ve biyopolimerlerimizin ülkemizde plastik sektörüne yeni bir soluk getireceğine inanıyorum" diye konuştu.

Sunar NP ürünlerinin kullanım alanları

Petrol bazlı plastiklerin doğada çözünmesi en iyi ihtimalle yüzyıllar almaktadır. Sunar NP'nin ürettiği kaynağı mısır bitkisi olan termo plastik nişasta ve biyopolimerler 180 günde doğada toksik etki bırakmadan tamamıyla bozunabilmektedir. Kompost gübre haline gelebilen termo plastik nişasta ve biyopolimerler alışveriş poşetleri, çöp poşetleri, diğer tek kullanımlık ürün ambalaj poşetleri, tek kullanımlık mutfak eşyaları, oyuncak, kulak çöpü, hızlı tüketim ürünleri ambalajları ve malç film üretim sektörlerinde ürün performansından ödün vermeden kullanılmakta ve petrol bazlı hammadde kullanımının azaltılabilmesi için ikame oluşturmaktadır. Sunar NP, Kasım 2019'da İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, TÜSİAD ve Global Compact üyesi şirketlerin bir araya gelerek oluşturduğu İş Dünyası Plastik Girişimi'nin üyesi ve 2021 yılı içerisinde plastik atıkların azaltılması ile ilgili niyet beyanının imzacısı olmuştur. - ADANA

Sunar NP'ye 2 uluslararası ödül

Araştırma Geliştirme, Kimyasal, Türkiye, Plastik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 09:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sunar NP'ye 2 uluslararası ödül - Son Dakika Ekonomi


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