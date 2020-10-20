Son dakika haber! Sünger fabrikasındaki yangın drone ile görüntülendi - Son Dakika

Son dakika haber! Sünger fabrikasındaki yangın drone ile görüntülendi
20.10.2020 14:24
Son dakika haber... Sünger fabrikasındaki yangın drone ile görüntülendi Silivri'de sünger fabrikasında çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.
Sünger fabrikasındaki yangın drone ile görüntülendi
İSTANBUL - Silivri'de sünger fabrikasında çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.
Silivri Ortaköy Sanayi bölgesinde bir sünger fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Kısa sürede alevlere teslim olan fabrikadaki yangına Silivri, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Çatalca ve Bakırköy ilçelerinden itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken fabrikadan yükselen dumanlar drone ile havadan görüntülendi.
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