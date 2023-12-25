 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Süper Kupa finali ne zaman, bu hafta mı oynanacak? - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Kupa finali ne zaman, bu hafta mı oynanacak?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı 29 Aralık Cuma günü oynanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Kupa finali ne zaman, bu hafta mı oynanacak?
25.12.2023 - 20:53,  Güncelleme: 20:58
Abone Ol

Süper Kupa finali ne zaman? Süper Kupa maçının ne zaman oynanacağı ile ilgili Süper Kupa maçı bu hafta mı oynanacak sorusu ile merakla bekleniyordu. Süper Kupa finali bu hafta yapılacak. Peki, Süper Kupa finali ne zaman, bu hafta mı oynanacak? Detaylar...

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı 29 Aralık Cuma günü oynanacak.

SÜPER KUPA MAÇININ HAKEMİ KİM OLDU?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Kupa finali ne zaman, bu hafta mı oynanacak?

Abdulkadir Bitigen hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği müsabakada da düdük çalmıştı.

Onur BAYRAM
Sondakika.com - Soğuk Haber
YORUMLAR

Süper Kupa, Futbol, Soğuk Haber, Spor, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Süper Kupa finali ne zaman, bu hafta mı oynanacak? - Son Dakika


19:34
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33
Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20
İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:51
ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor
17:28
TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23
ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti

Son Dakika
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59 İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20 İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:51 ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor
17:28 TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23 ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti
17:12 Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı
16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 21:32:47. #1.13#
SON DAKİKA: Süper Kupa finali ne zaman, bu hafta mı oynanacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement