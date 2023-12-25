Süper Kupa finali ne zaman? Süper Kupa maçının ne zaman oynanacağı ile ilgili Süper Kupa maçı bu hafta mı oynanacak sorusu ile merakla bekleniyordu. Süper Kupa finali bu hafta yapılacak. Peki, Süper Kupa finali ne zaman, bu hafta mı oynanacak? Detaylar...

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı 29 Aralık Cuma günü oynanacak.

SÜPER KUPA MAÇININ HAKEMİ KİM OLDU?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Abdulkadir Bitigen hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği müsabakada da düdük çalmıştı.