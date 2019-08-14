Son Dakika Haberleri: Süper Kupa'ya yabancı basın akını
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Süper Kupa'ya yabancı basın akını

39 dakika önce

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalini 350'den fazla yabancı basın mensubu takip etti.

Süper Kupa'ya yabancı basın akını, System.String[]
Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalini 350'den fazla yabancı basın mensubu takip etti. Öte yandan dev final 215 ülkede naklen yayınlandı.

Beşiktaş Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finaline yabancı basın yoğun ilgi gösterdi. Dev finale 350 yabancı basın mensubu akredite oldu. İstanbul'daki mücadele Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara geldi. - İSTANBUL
Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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