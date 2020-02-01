Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 20'inci haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.

Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 20'inci haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar(ilk yarı)


7. dakikada Fredy'nin uzun topunda defansın arkasına sarkan Sinan Gümüş, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sinan'dan önce topu son anda yumruklayan Serkan Kırıntılı tehlikeyi önledi.


13. dakikada Miya'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic sert vurdu ancak kaleci kaleci Boffin topu güçlükle kornere gönderdi.


22. dakikada Fredy'nin ortasında arka direkte topla buluşan Sinan Gümüş kale önüne çevirdi. Kale sahası önünde yaşanan tehlikede Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı.


26. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Anicic kafayı vurdu. Kaleci Boffin'i geçen topu çizgi üzerinde Bünyamin uzaklaştırarak gole engel oldu.


Stat: Antalya


Hakemler: Halis Özkahya xx, Serkan Ok xx, Süleyman Özay xx


Antalyaspor: Boffın xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Celutska xx, Kudriashov xx, Chico xx, Sinan Gümüş xx, Yekta xx, Mukairu xx, Fredy xx, Blanco xx


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Charles, Podolski, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Amilton, Hakan Özmert


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Ömer Ali Şahiner xx, Selim Ay xx, Anicic xx, Guilherme xx, Shengelia xx, Volkan Fındıklı xx, Milosevic xx, Jonsson xx, Miya x, Thuram x


Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Ali Turan, Bajic, Uğur Demirok, Huertas, Hadziahmetovic, Alper Uludağ, Mak, Skubic


Teknik Direktör: Aykut Kocaman - ANTALYA

Antalyaspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalyaspor, sahasında Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı
Göztepe'nin altyapı oyuncusu Muritala, Belçika'nın KVC Westerlo takımına transfer oldu Gökhan Gönül'den galibiyet yorumu: Beşiktaş varsa, umut vardır Dortmund, sahasında Union Berlin'i 5-0 yendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 21:31:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]