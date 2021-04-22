Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Gaziantep FK: 2 (İlk yarı)

Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil

Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler

2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik