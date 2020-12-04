Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada sağ çaprazda topla buluşan N'Koudou'nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
45+2. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Aboubakar içeri çevirdi. Kaleci Ramazan'ın tokatladığı topu takip eden Mensah, kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx
Beşiktaş: Utku xx, Rosier xx, Montero xx, Wellinton xx, Rıdvan Yılmaz xx, Atiba xx, Ghezzal xx, N'Koudou xx, Mensah xxx, Dorukhan xx, Aboubakar xx
Yedekler: Ersin, Emre, Güven, Oğuzhan, Necip, Nsakala, Vida, Atakan, Kartal Kayra, Serdar Saatçi
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadegjonaj xx, Sadiku xx, Brecka xx, Koomson xx (Varga dk. 13 x), Tirpan xx, Hajradinovic xx, Koita xx, Yusuf Erdoğan xx, Alan xx, Hodzic xx
Yedekler: Erdem Canpolat, Ertuğrul, Feyzi Yıldırım, Doğucan Haspolat, Berat Kalkan, Furkan Yaşa, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt, Oğuzhan Özcan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Gol: Mensah (dk. 45+2) (Beşiktaş)
(İHA)
- Kaynak: İHA
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