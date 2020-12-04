Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

45+2. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Aboubakar içeri çevirdi. Kaleci Ramazan'ın tokatladığı topu takip eden Mensah, kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş , sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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