Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Fatih'in sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahası içerisinde topu alan Hakan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


14. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Feghouli arka direkten topu içeri çevirdi. Pozisyonu iyi takip eden Falcao altıpas içinde boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi. 1-1


25. dakikada Saracchi, sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Samassa'nın kucağında kaldı.


28. dakikada Onyekuru'nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Feghouli'nin vuruşunda kaleci Samassa topa hakim olmayı başardı.


37. dakikada Donk'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Falcao arka direkten kafayla topu içeri gönderdi. Pozisyonu takip eden Feghouli altıpas içinden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2


Stat: 4 Eylül


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx


D.G. Sivasspor: Samassa xx, Marcelo xx, Caner xx, Aaron xx, Uğur Çiftçi xx, Fatih Aksoy xx, Hakan Arslan xx, Mert Hakan xx, Yasin Öztekin xx, Fernando xx, Yatabare x


Yedekler: Muammer, Muhammet, Kone, Cofie, Papp, Armin, Claudemir, Barış, Emre


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Ryan Donk xxx, Marcao xx, Marcelo Saracchi xx, Mario Lemina xx, Jean Michael Seri xx, Ömer Bayram xx, Sofiane Feghouli xxx, Henry Onyekuru xxx, Radamel Falcao xxx


Yedekler: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Hakan (dk. 7) (D.G. Sivasspor), Falcao (dk. 14), Feghouli (dk. 37) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Fernando (D.G. Sivasspor), Seri (Galatasaray) - SİVAS

Galatasaray, Sivasspor, Falcao, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:08 Kaynak: İHA
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