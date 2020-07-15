Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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