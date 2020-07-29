Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması - Son Dakika

Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması

Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması kararının kendisi adına büyük sürpriz olduğunu ifade etti.

Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması, System.String[]

Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması kararının kendisi adına büyük sürpriz olduğunu ifade etti.

Saad Saleh Al-Hudaifi, yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile geçtiğimiz ay 4 kere görüştüklerini ve bu konunun kendilerine söylenmediğini belirtti.

Alınan kararın yayıncı kuruluşa sorulmadan verilmemesi gerektiğini düşündüklerini aktaran Saad Saleh Al-Hudaifi, "Biz, kulüplerin, TFF'nin ortağıyız. Türkiye markasını, 108 ülkede tanıtıyoruz. Bu karar, benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Bence doğru bir karar değil. Günlük işimizi, prodüksiyon maliyetimizi etkileyecek, kanallarımızın stratejisini etkileyecek." ifadelerini kullandı.

Alınan kararın ardından yüzde 2 daha fazla maç oynanacağını vurgulayan Saad Saleh Al-Hudaifi, şöyle devam etti:

"114 maç yayınlayacağız. Coğrafi durumu da konuşmamız lazım. 3 farklı şehirde olan kulüplerden bahsediyoruz. Daha çok ekip, daha çok yayın aracı kiralamak zorundayız. Bu, bizim için çok zor bir durum. Ligi bu şekilde yayınlamak kolay değil. TFF'nin kararlarına saygı duyuyoruz, onlarla birlikte çalışmaktan da mutluyuz fakat bunun, resmi bir şekilde bize sorulmasını isterdik, verilerle onlara dönmek isterdik."

Korsan yayıncılık konusunda bu sezona kadar herhangi bir aksiyon alınmadığını aktaran Saad Saleh Al-Hudaifi, "Az önce, Twitter'da bir izleyicimiz sormuştu, 'Bu öneri yayıncıdan mı geldi?' diye. Hayır, kesinlikle hayır. Biz, böyle bir şey istemedik ve sizlerle birlikte canlı duyduk. Bu kararla ilgili resmi bir mektup, talep, herhangi bir e-mail bile almadık. Bu, ligi de çok olumsuz etkileyecek. Bu kadar fazla maç oynamak, bambaşka bir soru. Ziraat Türkiye Kupası için durumu bilmiyorum, o kupada da böyle bir değişiklik var mı, bilmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Saad Saleh Al-Hudaifi, kararın, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak takımlar için de kötü olduğunu dile getirerek, "Unutmayın ki gelecek sezon, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali de İstanbul'da olacak. Ona da hazırlanmamız lazım. Şampiyonlar Ligi'nden önce bitmeli ki, bir hazırlık sürecimiz olsun." şeklinde görüş belirtti.

Kendilerinin bir standartı olduğunu ve düşük kaliteyi kabul edemeyeceklerini anlatan Saad Saleh Al-Hudaifi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen ay ve bu ay, TFF ile birçok kez görüştük. Kimse bize bundan bahsetmedi, kimse sormadı, kimse bize resmi bir açıklama yapmadı. Bunun, doğrudan bir etkisi var. Satışa etkisi var, bize etkisi var. Umarım cevabım net olmuştur. Tüm kulüplere durumu anlatmak için çok çabaladık. Bazı zorluklar yaşadığımızı anlatmaya çalıştık. Sadece bir taraftan değil, üç taraftan. Hepsi, 'Sizin isteklerinizi anlıyoruz, sizinle bir çözüm bulmak için çalışacağız.' dediler. Çözüm? Henüz bununla ilgili bir çözüm yok. Geçen sene Ankara'da özel bir şurada, kulüpler ve Spor Bakanlığı varken, korsan yayıncılıkla alakalı bir çözüm üretilmesi gerektiğini söyledik. Tek bir konudan bahsettik. Ligin isim hakkı yok, buna ihtiyacımız var, bu da yok. Partnerlerimizle birlikte çalışmamız gerekiyor. Kulüpler, belki diğer yayıncılar, TRT mesela. Belki özetler, belki 1. Lig. Anlamıyorum, kafamda netleşmiş değil bu durum. 3 nokta var. 3 noktayı çözebilsek, iki taraf için de olay çok daha kolay olacak."

Türkiye Futbol Federasyonu, Digiturk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 09:11

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması - Son Dakika Spor
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