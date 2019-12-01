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Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri

6 saat önce

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 13'üncü haftası yarın oynanacak Beşiktaş - İstikbal Mobilya Kayserispor maçı ile sona erecek.

Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri, System.String[]

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 13'üncü haftası yarın oynanacak Beşiktaş - İstikbal Mobilya Kayserispor maçı ile sona erecek. İki takımdaki sakat, cezalı oyuncular ve muhtemel 11'ler şöyle:

BEŞİKTAŞ

Karius - Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz

SAKAT: Dorukhan Toköz, Douglas

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VOLVO 1903 C: 875 TL, VOLVO 1903 B – D: 825 TL, VOLVO 1903 A – E: 750 TL, VIP: 750 TL, 1. Kategori: 265 TL, 2. Kategori: 250, 3. Kategori: 225 TL, 4. Kategori: 215 TL, 5. Kategori: 180 TL, 6. Kategori: 165 TL, 7. Kategori: 110 TL, 8. Kategori: 100 TL, Misafir: 100 TL

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

Lung - Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje, Şamil Cinas, Umut Bulut, Hasan Hüseyin Acar, Kravets (Emre), Adebayor

SAKAT: Levent Gülen, Alpay Çelebi, Mensah*, Emre*

CEZALI: Henrique

KADRO DIŞI: Paul-Georges Ntep, Bilal Başacıkoğlu, Adryan


İstikbal Mobilya, Kayserispor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:44 Kaynak: DHA
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