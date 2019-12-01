Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 13'üncü haftası yarın oynanacak Beşiktaş - İstikbal Mobilya Kayserispor maçı ile sona erecek. İki takımdaki sakat, cezalı oyuncular ve muhtemel 11'ler şöyle:

BEŞİKTAŞ

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VOLVO 1903 C: 875 TL, VOLVO 1903 B – D: 825 TL, VOLVO 1903 A – E: 750 TL, VIP: 750 TL, 1. Kategori: 265 TL, 2. Kategori: 250, 3. Kategori: 225 TL, 4. Kategori: 215 TL, 5. Kategori: 180 TL, 6. Kategori: 165 TL, 7. Kategori: 110 TL, 8. Kategori: 100 TL, Misafir: 100 TL

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

CEZALI: Henrique

KADRO DIŞI: Paul-Georges Ntep, Bilal Başacıkoğlu, Adryan