Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

2 saat önce

ANTALYASPOR: Boffin- Nazım,Bahadır, Salih, Cissokho, Chico, Vainquer, Serdar, Hakan, Drole, BarradaSAKAT: MevlütCEZALI: Doğukan, Maicon, Diego, CelustkaBİLET FİYATLARI: VIP 200 TL, Batı Alt 150 TL, Batı Üst 150 TL, Doğu Alt 100 TL, Doğu Üst 100 TL, Kuzey Üst 75 TL, Güney Üst 75 TL, Misafir...

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri, System.String[]
ANTALYASPOR:

Boffin- Nazım,Bahadır, Salih, Cissokho, Chico, Vainquer, Serdar, Hakan, Drole, Barrada

SAKAT: Mevlüt

CEZALI:  Doğukan, Maicon, Diego, Celustka

BİLET FİYATLARI: VIP 200 TL, Batı Alt 150 TL, Batı Üst 150 TL, Doğu Alt 100 TL, Doğu Üst 100 TL, Kuzey Üst 75 TL, Güney Üst 75 TL, Misafir Tribünü 97.50 TL

FENERBAHÇE:

Harun- Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Mehme Ekici, Ayew, Valbuena, Soldado (Slimani)

SAKAT: Tolga, Şener, Michael Frey, Oğuz Kağan, Yiğithan, Alper

CEZALI: Jailson

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AKHİSARSPOR:

Fatih- Vrsajevic, Caner, Sissoko, Lopes, Serginho, Barbosa, Josue, Güray, Bokila, Manu 

SAKAT: Mustafa Yumlu, Dany, Bilal

CEZALI: Yok 

KADRO DIŞI: Seleznov

BİLET FİYATLARI: 1'inci Kategori 60 TL, 2'nci Kategori 40 TL, 3'üncü Kategori 30 TL, 4'üncü Kategori 25 TL, 5'inci Kategori 25 TL, Misafir Tribünü 35 TL

ATİKER KONYASPOR:

Serkan- Skubic, Uğur, Filipovic, Opanasenko, Volkan, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Traore, Jahovic

SAKAT: Selim Ay, Ferhat Öztorun, Hurtado

CEZALI: Diagne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:55 Kaynak: DHA

Celustka, Maicon Pereria Roque, Serdar Hakan, Spor
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