Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

19.10.2020 00:58
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada Hajradinovic'in soldan kullandığı serbest vuruşta savunmanın arkasına sarkan Aytaç, kayarak vurmak istedi ancak topu ıska geçti.

22. dakikada Karagümrük savunmasının hatalı pasında topla buluşan Alan Carius, ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak kaleci Viviano gole izin vermedi. Dönen topu alan Tirpan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

26. dakikada Lucas Biglia'nın soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Roco'nun kafa vuruşu yandan auta gitti.

27. dakikada Sobiech'ın pasına hareketlenen Salibur, rakibinden sıyrılıp müsait pozisyondaki Ndiaye'ye çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda kaleci Ramazan topu ayağıyla kornere gönderdi.

28. dakikada Lucas Biglia'nın soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında Zukanovic kafayı vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada savunmanın arkasına sarkan Ndao, kale sahası içindeki Ndiaye'ye ortaladı. Ndiaye'nin kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

43. dakikada Lichaj'ın pasıyla ceza sahasına giren Ndao, rakibinden sıyrılıp sağ çaprazdan şutunu çekti ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.

45+1. dakikada ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Balkovec, kale sahası önündeki Sobiech'e ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda direğe çarpan top filelerle buluştu. 1-0

Stat: Ülker

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Mehmet Metin xx, Hakan Karabalcık

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Lichaj xx, Roco xx, Zukanovic xx, Balkovec xx, Ndiaye x, Biglia xx, Ndao xxx, Salibur xx, Erik Sabo xx, Sobiech xxx

Yedekler: Aykut, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Murat Sarıgül, Alparslan Erdem, Ramazan, Jimmy Durmaz, Aatif, Zeki, Mevlüt Erdinç

Teknik Direktör: Şenol Can

Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj x, Tarkan Serbest x, Jeanvier xx, Haddadi xx, Aytaç Kara xx, Tirpan xx, Yusuf Erdoğan x, Alan Lima x, Hajradinovic x, Koita x

Yedekler: Ertuğrul, Evren Eren, Ahmet Oğuz, Brecka, Varga, Yasin Dülger, Gilbert Koomson, Anıl Koç, Sadiku, Armin Hodzic

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gol: Sobiech (dk. 45+1) (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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