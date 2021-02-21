Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk etti. Müsabaka, İzmir temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Valencia'nın sol çaprazda ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şut, Göztepe savunmasına da çarparak direğin dibinden kornere çıktı.
73. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı serbest vuruşta Szalai'nin sol taraftan içeri gönderdiği topa Valencia vurdu. Gözetepe savunması karambolde topu uzaklaştırdı.
76. dakikada Halil Akbunar, Fenerbahçe yarı sahasının sol tarafından topu aldı ve 3 sarı-lacivertli futbolcuyu çalımlayarak ceza alanına girdi. Son çizgide topu direkt kaleye gönderen Halil'in şutu yan ağlara takıldı.
79. dakikada Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta topu Göztepe savunması uzaklaştırdı. Yay üzerinde Sinan Gümüş'ün topun gelişine çektiği şut üstten auta çıktı.
83. dakikada Szalai'nin ortasına Samatta kafa ile vurdu. Kaleci İrfan topu rahat kontrol etti.
90+5. dakikada Mesut Özil'in kullandığı korner vuruşunda Serdar Aziz kafa ile vurdu. Kaleci İrfan Can topun sahibi oldu.
Stat: Şükrü Saracoğlu
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kemal Yılmaz xx, Süleyman Özay xx
Fenerbahçe: Altay x, Nazım xx (Gökhan Gönül dk. 56 x), Serdar Aziz xx, Attila Szalai xx, Caner xx (Cisse dk. 99 ?), Ozan xx, Sosa xx, Osayi xx (Sinan Gümüş dk. 73 x) Thiam x (Pelkas dk. 56 x), Mesut Özil x, Valencia xx (Samatta dk. 73 x)
Yedekler: Harun, Tisserand, Sadık, Ferdi, Mert Hakan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Göztepe: İrfan Can xxx, Murat Paluli xxx, Alparslan xx, Atınç xxx, Burekovic xxx, Soner xxx (Tripic dk. 85 ?), Nwobodo xx (Mihojevic dk. 85 ?), Halil Akbunar xxx (Kubilay Sönmez dk. 90+4 ?), Diabate xxx (Idaye dk. 90+4?), Jahovic x (Anderson Esiti dk. 74 x), Cherif Ndiaye xx
Yedekler: Megyeri, Kerim Alıcı, Titi, Yalçın Kayan, Napoleoni
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: Halil Akbunar (dk. 9) (Göztepe)
Sarı Kartlar: Caner Erkin (Fenerbahçe), Murat Paluli, Nwobodo (Göztepe)
(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA
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