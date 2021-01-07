Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı

Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi

Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak

Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil