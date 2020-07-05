Süper Lig: Galatasaray: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Galatasaray: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Ndiaye'nin ceza yayından vuruşunda Donk'tan seken topu alan Ekuban'ın ceza sahası içi sol tarafından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.


10. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası içi sağ tarafta topla bulunan Emre Akbaba'nın pasını yine Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcunun penaltı noktası üstünden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.


32. dakikada Feghouli'nin da Costa'ya yaptığı müdahalede VAR'a giden hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu izledikten sonra Feghouli'ye kırmızı kart gösterdi.


40. dakikada Donk'un ceza sahası içinde Sörloth'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Cünent Çakır, VAR'da tekrar pozisyonu izleyip penaltı kararı verdi.


41. dakikada penaltıda topun başına geçen Sosa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


Stat: Türk Telekom


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


Galatasaray: Okan Kocuk xx, Mariano xx, Ryan Donk xx, Marcao xx, Marcelo Saracchi xx, Jean Michael Seri xx, Taylan Antalyalı xx, Sofiane Feghouli ?, Ömer Bayram xx, Younes Belhanda xx, Emre Akbaba xx


Yedekler: Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Martin Linnes, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram


Teknik Direktör: Fatih Terim


Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet xx, Hüseyin Türkmen xx, da Costa xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xxx, Badou Ndiaye xx, Abdülkadir Ömür xx, Ekuban xx, Alexander Sörloth xx


Yedekler: Erce Kardeşler, Campi, Messias, Serkan, Abdurrahim, Doğan, Guilherme, Bilal, Nwakaeme, Koray


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Gol: Sosa (dk. 41 pen.) (Trabzonspor)


Kırmızı kart: Sofiane Feghouli (dk. 32) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Saracchi, Donk (Galatasaray), da Costa (Trabzonspor) - İSTANBUL

Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 21:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Galatasaray: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
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