Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

03.05.2021 21:29
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 39. hafta karşılaşmasında Sivasspor'u konuk etti.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 39. hafta karşılaşmasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Gradel'in attığı golle 1-0 galip bitiren Sivasspor, yenilmezlik serisini 16 maça çıkararak puanını 58 yaptı ve beşinci sıraya yükseldi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza sahası sağından Mirallas'ın ceza alanına çevirdiği tehlikeli topu Robin Yalçın kornere çeldi.

55. dakikada Muhammet'in pasıyla topla buluşan Rashid'in uzaktan şutunda top farklı şekilde auta gitti.

61. dakikada Güray'ın sol kanattan yerden ortasında topa Muhammet dokundu, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

75. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Ali'den döndü, dönen topu Dicko tamamlayamadı.

80. dakikada Maxim'in kafa vuruşunda savunmadan seken topu Sousa tamamladı, meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta çıktı.

82. dakikada Mirza Cihan'ın tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Ali Şaşal son anda kornere çeldi.

85. dakikada Enver Cenk'in ortasına Dicko'nun yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

90+5. dakikada sağ çaprazdan Mirza'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal güçlükle topu çeldi.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mehmet Kısal xx, Murat Ergin Gözütok xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Pawel Olkowski xx, Roderick Miranda xx, Alin Tosca xx, Ertuğrul Ersoy xx (Andre Sousa dk. 46 xx), Güray Vural xx, Osama Rashid xx (Jefferson dk. 75 x), Maxim xx (Enver Cenk Şahin dk. 80 xx), Kevin Mirallas xx (Nouha Dicko dk. 60 xx), Kenan Özer xx (Mirza Cihan dk. 80 xx), Muhammet Demir xx

Yedekler: Mustafa Burak, Junior Morais, Oğuz Ceylan, Kozulj, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xxx, Uğur Çiftçi xxx, Caner Osmanpaşa xxx, Rabin Yalçın xxx, Ahmet Oğuz xxx, Claudemir xxx, Erdoğan Yeşilyurt xx (Tyler Boyd dk. 63 x), Hakan Arslan xxx, Fajr xxx (Isaac Cofie dk. 88 ?), Max Gradel xxx, Olarenvaju Kayode xx (Arouna Kone dk. 76 x)

Yedekler: Muammer Yıldırım, Samassa, Jorge Felix, Samba Camara, Kerem Kesgin, Ninga, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Gradel (dk. 29) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Güray Vural, Sousa (Gaziantep FK), Ahmet Oğuz (Sivasspor) - GAZİANTEP

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Gaziantep, Futbol, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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