Gaziantep'te kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, sahasında ligin yeni ekiplerinden Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma, Karagümrük'ün son dakikada attığı golle 2-2 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Papy'nin ortasında Maxim gelişine bir vuruş yaptı. Bu pozisyonda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada Ndao'nun penaltı noktasına doğru çıkarttığı topa Sabo gelişine vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

26. dakikada Karagümrük'ün kullandığı köşe vuruşunda Roco'nun indirdiği topu Zukanovic tamamladı ve takımını deplasmanda öne geçiren isim oldu. 0-1

27. dakikada Gaziantep FK, yediği golün hemen ardından eşitlik sayısına çok yaklaştı, Kenan Özer'in karşı karşıya vuruşunu kaleci Aykut kurtardı.

29, dakikada Sobiech, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Gaziantep file bekçisi Günay ayaklarıyla gole izin vermedi.

30. dakikada Güray'ın sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Aykut iyi yer tuttu.

33. dakikada Kenan Özer'in karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda kaleci Aykut bir kez daha gole izin vermedi.49. dakikada Ndao'nun pasında topla buluşan Mevlüt'ün vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi.

53. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı köşe vuruşunda arka direğe seken topu Kana Bıyık tamamlayarak skoru eşitledi. 1-1

57. dakikada Darri'nin pasında penaltı noktasında bomboş pozisyonda topla bulunan Mevlüt meşin yuvarlağı ıska geçerek net bir pozisyondan faydalanamadı.

59. dakikada Muhammet Demir'in kaleci Aykut'un üzerinden aşırttığı pası Andre tamamlayarak ev sahibi ekibi öne geçirdi. 2-1

61. dakikada topla buluşan Darri, müsait pozisyonda uzak direğe doğru şutunu çekti, bu pozisyonda top az farkla dışarı çıktı.

79. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Maxim bu noktadan çektiği sert şutta kaleci Aykut topu iki hamlede kontrol etti.

82. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt Erdinç'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, top kaleci Günay'da kaldı.

90+5. dakikada kullanılan uzun taç atışında boşta kalan topa Zukanovic çok sert vurdu, savunmanın arasından hareketlenen Mevlüt diziyle tamamlayarak maçın skorunu ilan etti. 2-2

Stad: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Pawel Olkowski x, Kana-Bıyık xxx, Alin Tosca xxx, Papy Djilobodji xx, Junior Morais xx (Enver Cenk Şahin dk. 64 xx), Jefferson xx, Güray Vural xx, Kenan Özer x (Muhammet Demir dk. 46 xx), Maxim xxx (Furkan Soyalp dk. 90 ?), Andre xxx (Zvonimir Kozulj dk. 78 x)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Ulaş Zengin, Oğuz Ceylan, Kubilay Aktaş, Andre Sousa, Abdul Aziz Tetteh,

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Fatih Karagümrük: Aykut Özer xxx, Ramazan Civelek xx (Murat Sarıgül dk. 78 x), Roco xxx, Zukanovic xxx, Alparslan Erdem xx, Lucas Biglia xxx (Aatif Chahechouhe dk. 78 x), Erik Sabo xxx, Darri x, Alassane Ndao xx, Vato Arveladze xxx (Eric Lichaj dk. 61 x), Artur Sobiech xx (Mevlüt Erdinç dk. 46 xxx)

Yedekler: Viviano, Muzaffer Cem, Furkan Kara, Fatih Kuruçuk, Balkovec, Efe Tatlı

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Zukanovic (dk. 26), Mevlüt Erdinç (dk. 90+5) (Karagümrük), Kana Bıyık (dk. 53), Andre (dk. 59) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Sobiech, Erik Sabo (Karagümrük), Jefferson, Muhammet Demir (Gaziantep FK)

(İHA)