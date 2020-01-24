Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadelede ilk yarı 0-0 sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada Güray Vural'ın ceza sahsı dışından yaptığı sert vuruşta top direğe çarparak oyun alanına döndü.


21. dakikada savunmadan aldığı top ile ceza sahsına giren Kayode'nin şutu üstten auta gitti.


31. dakikada Sefa Yılmaz'ın şık pasında topla buluşan Giovanni Sio şutunu kaleci Günay Güvenç kurtardı.


Stat: Eryaman


Hakemler: Mete Kalkavan x, Özgür Ertem x, Osman Gökhan Bilir x


Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Erdem Özgenç xx, Bjarsmyr xx, Toure xx, Polomat xx, Baiano xx, Sessegnon xx, Candeias xx, Sefa Yılmaz xx, Ayite xx, Sio xx


Yedekler: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek, Mats, Sadio Diallo, Soner Dikmen, Flavio, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Miroslaw Olkowski xx, Djilobodji xx, Kana Bıyık xx, Toşca xx, Morais xx, Chibsah xx, Kubilay Aktaş xx, Güray Vural xx, Muhammet Demir xx, Kayode xx


Yedekler: Haydar Yılmaz, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Mehmet Erdem Uğurlu, Twumasi, Pawlowski, Kenan Özer, Furkan Soyalp


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Sarı Kart: Giovanni Sio (Gençlerbirliği) - ANKARA

Gençlerbirliği, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:03 Kaynak: İHA
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