Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada Gençlerbirliği'nde girdiği mücadeleden topu kaparak çıkan Soner Dikmen'in ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Marafona'da kaldı.

75. dakikada kontra atak yakalayan Gençlerbirliği'nde Sio, sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası içindeki Candeias ile buluşturdu. Sert ve düzgün bir vuruşla topu kaleci Marafona'nın sağından ağlara gönderen Candeias farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 2-0

83. dakikada VAR incelemesi sonucu penaltı kazanan Alanyaspor'da topun başına geçen Bakasetas, meşin yuvarlığı ağlara göndererek farkı 1'e indirdi. 2-1

90+2. dakikada Alanyaspor'da sol kanatta Hasan Ayaroğlu'nun pasıyla buluşan Babacar'ın şutu, az farkla sağ taraftan dışarı çıktı.

90+4. dakikada VAR incelemesi sonucu Alanyaspor bir kez daha penaltı kazandı. Bakasetas'ın penaltı vuruşunu kaleci Nordfelt kurtardı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Candaş Elbil xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xxx, Johansson xxx, Zargo xxx, Arda Kızıldağ xxx, Polomat xxx (Halil İbrahim Pehlivan dk. 85 ?) Berat Ayberk Özdemir xxx (Murat Yıldırım dk. 78 xx), Mendoza xxx, Soner Dikmen xx, Candeias xxx, Sio xx (Sefa Yılmaz ?, dk. 85), Stancu xx (Gökhan Altıparmak dk. 63 xx)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Rahmetullah Berişbek, Sami, Ayite, Abdullah Şahindere, Mustafa Çeçenoğlu,

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Tzavellas xx, Caulker xx, Ahmet Gülay xx (Umut Güneş dk.87 ?), Siopis x (Efkan Bekiroğlu dk. 63 xx), Salih Uçan xx (Berkan İsmail Kutlu dk. 79 ?) Davidson xx (Hasan Ayaroğlu dk. 79 ?), Bakasetas xx, Mustafa Pektemek x (Adam Bareiro dk. 46 xx), Babacar x

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Berat Ayberk Özdemir (dk. 40), Candeias (dk. 75) (Gençlerbirliği), Bakasetas (dk. 83 pen.) (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Polomat, Sio, Zargo, Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği), Bakasetas, Berkan İsmail Kutlu (Alanyaspor) - ANKARA