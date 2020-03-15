Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 26. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına Vidar Kjartansson'un şutunu kaleci çeldi. Dönen topa sol çaprazdan Karim Hafez bir kez daha kaleyi yokladı ancak Lung topu kornere çeldi.



54. dakikada ceza sahası içinden sol taraftan yerden pasında Kjartansson vurdu, kaleci Lung gole izin vermedi.



70. dakikada Gökhan Töre'nin ara pasında Karim Hafez, sol kanattan ortasında ön direkte Kjartansson kafayla topu ağlara gönderdi. 2-1



76. dakikada Gökhan Töre'nin kullandığı serbest atışta, Mustafa Akbaş'ın kafa vuruşunu kaleci Lung on anda çizgiden çıkardı.



85. dakikada Malatyaspor ceza sahası önünden Mensah'in vuruşunda kaleci Farnolle topu kornere çeldi..



90.dakikada Gökhan Töre sol çaprazdan serbest vuruşunda Sapunaru'dan seken topu Mina tamamladı, meşin yuvarlak direkten döndü. Boşta kalan topa Kjartansson hamle yaptı. Bu oyuncunun vuruşunda gol çizgisi üzerinde Kayserispor defansı topu uzaklaştırdı.



90+7. dakikada sağ kanattan Hasan Hüseyin'in pasında ceza yayı üzerinde Mensah'ın vuruşunda top, direğin yanından az farkla auta çıktı.



Stat: Kayseri Kadir Has



Hakemler: Ali Şansalan xx, Cem Satman xx, İlker Takpak xx



Hes Kablo Kayserispor: Silviu Lung xxx, Zoran Kvrzic xx, Cristian Sapunaru xx, Diego Angelo xx, Emre Taşdemir xxx (Yasir Subaşı dk. 71 x), Brice Dja Djedje xx (Ben Rienstra dk. 78 x), Hasan Hüseyin Acar xx, Bernard Mensah xxx, Gustavo Campanharo xx, Pedro Henrique xxx (Mario Situm dk. 81 x), Muris Mesanovic xxx



Yedekler: İsmail Çipe, Mert Kula, Oğuzhan, Aksel Aktaş, Enver Cenk, Artem Kravets, Emre Demir



Teknik Direktör: Robert Prosinecki



Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle xx, Mustafa Akbaş x, Issam Chebake xx (Remi Walter dk. 66 x), Arturo Mina xx, Sakıb Aytaç x (Karim Hafez dk. 46 xx), Robin Yalçın x, Gökhan Töre xx, Murat Yıldırım x, Afriyie Acquah x, Moryke Fofana xx, Umut Bulut x (Vidar Kjartansson dk. 46 xx)



Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Yiğitcan Güveli, Ghaylen Chaaleli, Youssouf Ndayishimiye



Teknik Direktör: Hikmet Karaman



Goller: Muris Mesanovic (dk. 22), Pedro Henrique (dk. 42) (Kayserispor), Vidar Kjartansson (dk. 70) (Yeni Malatyaspor)



Sarı kartlar: Zoran Kvrzic, Pedro Henrique, Gustavo Campanharo (Kayserispor), Arturo Mina (Yeni Malatyaspor) - KAYSERİ