Ligde geride kalan 28 haftada 27 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. 1 haftayı bay geçen Beşiktaş ile aynı maç sayısında bulunan Galatasaray, karşılaşma öncesinde 57 puanla 2. sırada yer alıyor.
Galatasaray'da cezalı olan Mostafa Mohamed sahadaki yerini bu maçta alamayacak. Ayrıca sakatlığı bulunan Emre Taşdemir de Sivas maçı kadrosunda olmayacak. Claudemir, Caner Osmanpaşa, Appindagoye, Cofie, Muammer ve Rybalka sakatlıkları nedeniyle, Erdoğan Yeşilyurt ise cezası sebebiyle maç kadrosunda yer alamayacak.
Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Younes Belhanda, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Taylan Antalyalı yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 30. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Belhanda, Babel, Onyekuru, Falcao.
Sivasspor: Ali, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Claudemir, Boyd, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare
Son Dakika › Spor › Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile DG Sivasspor kozlarını paylaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor