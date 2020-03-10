Süper Lig'de 25. haftayı da geride bıraktık. Gol krallığı yarışında direksiyon attığı 19 gol ile Alexander Sörloth'un elinde. İyi form tutmuş yıldız golcüyü 16 golle Papiss Cisse takip ediyor. İkinci yarının başında Antalya'ya transfer olan Adis Jahovic ve ikinci yarıya durağan başlayan Vedat Muriqi 13 golle zirvenin 6 gol gerisinde kaldılar. Bogdan Stancu'nun 12 gole ulaşırken, Burak Yılmaz ve Mustapha Yatabare 11 gol bulabildi. Sezona iyi bir başlangıç yapan Enzo Crivelli ise 10 gol barajında kaldı. Sezonun ilk yarısını sakatlıklarla geçiren Radamel Falcao ve kısmi sakatlık kısmi hoca tercihiyle kulübede 9 maç kulübeden dahil olan Demba Ba toplamda 10 maça ilk 11 başladılar ve 9'ar gol ürettiler takımları adına.



Edin Visca her sene olduğu gibi



Süper Lig'in asist kralı her sene olduğu gibi şu anda da Edin Visca. Sezon başlarında Max Kruse ismi ön plandaydı devamında Ömer Bayram ipi göğüsledi ama Edin Visca 11 asistiyle tekrardan sahibi olduğu koltuğu geri aldı. Ömer Bayram 10 Caner Erkin ise 9 asistle Visca'ya olan takiplerini sürdürüyorlar. Bu üçlüyü 6 asistle 6 oyuncu (Max Kruse, Bernard Mensah, Adem Ljajic, Anthony Nwakaeme, Guilherme ve Alexander Sörloth) takip ediyor. Son sırada ise 5 asist ile Junior Fernandes bulunuyor.



Trabzonspor'un kiralık golcüsü Alexander Sörloth 19 gol 6 asist ile Trabzonspor'un oynadığı 24 maçta 25 gole doğrudan katkı ile takımını zirveye taşıdı.



