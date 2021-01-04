Kasımpaşa, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Pelkas'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Thiam, ortasını içeriye açtı. Sinan'ın şutunu kaleci Ramazan kolay kontrol etti.
69. dakikada Valencia'nın sağ kanattan yerden ortasında ortaya ceza sahası içinden Pelkas vurdu. Top direğin dibinden auta çıktı.
77. dakikada serbest vuruş kazanan Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan'ın vuruşunu kaleci Altay, rahat kontrol etti.
86. dakikada Ozan'ın sağ tarafa verdiği pasla topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halis Özkahya xx, Serkan Olguncan xx, Kemal Yılmaz xx
Kasımpaşa: Ramazan x, Doğucan x (Mehmet Feyzi dk. 46 x), Tirpan x (Hasan Emre dk. 72 x), Brecka x Haddadi x, Hadergjonaj x, Sadiku x, Anıl Koç x (Varga dk. 46 x), Yusuf Erdoğan x (Furkan Külekçi dk. 82 ?), Alan x (Yasin Dülger dk. 62 x), Hodzic x
Yedekler: Erdem, Ertuğrul, Ahmet Oğuz, Evren Eren, Berat Kalkan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xx, Tisserand xx, Gustavo xx, Sadık xxx, Ozan xx, Mert Hakan xx (Sosa dk. 68 x), Valencia xxx (Samatta dk. 74 x), Sinan xxx (Ferdi dk. 79 xxx), Pelkas xx, Thiam xxx (Cisse dk. 79 x)
Yedekler: Harun, Lemos, Ömer Faruk, Uğur Kaan, Eyüp Akcan, Gökhan Gönül
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Thiam (dk. 14 ve 45+1), Ferdi (dk. 86) (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: Sadiku, Mehmet Feyzi (Kasımpaşa), Sinan Gümüş (Fenerbahçe)
(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor