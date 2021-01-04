Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

04.01.2021 21:02
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu), System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Pelkas'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Thiam, ortasını içeriye açtı. Sinan'ın şutunu kaleci Ramazan kolay kontrol etti.

69. dakikada Valencia'nın sağ kanattan yerden ortasında ortaya ceza sahası içinden Pelkas vurdu. Top direğin dibinden auta çıktı.

77. dakikada serbest vuruş kazanan Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan'ın vuruşunu kaleci Altay, rahat kontrol etti.

86. dakikada Ozan'ın sağ tarafa verdiği pasla topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya xx, Serkan Olguncan xx, Kemal Yılmaz xx

Kasımpaşa: Ramazan x, Doğucan x (Mehmet Feyzi dk. 46 x), Tirpan x (Hasan Emre dk. 72 x), Brecka x Haddadi x, Hadergjonaj x, Sadiku x, Anıl Koç x (Varga dk. 46 x), Yusuf Erdoğan x (Furkan Külekçi dk. 82 ?), Alan x (Yasin Dülger dk. 62 x), Hodzic x

Yedekler: Erdem, Ertuğrul, Ahmet Oğuz, Evren Eren, Berat Kalkan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xx, Tisserand xx, Gustavo xx, Sadık xxx, Ozan xx, Mert Hakan xx (Sosa dk. 68 x), Valencia xxx (Samatta dk. 74 x), Sinan xxx (Ferdi dk. 79 xxx), Pelkas xx, Thiam xxx (Cisse dk. 79 x)

Yedekler: Harun, Lemos, Ömer Faruk, Uğur Kaan, Eyüp Akcan, Gökhan Gönül

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Thiam (dk. 14 ve 45+1), Ferdi (dk. 86) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Sadiku, Mehmet Feyzi (Kasımpaşa), Sinan Gümüş (Fenerbahçe)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Ramazan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


Son Dakika

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