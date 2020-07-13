Süper Lig: Konyaspor: 4 M.Başakşehir: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Konyaspor: 4 M.Başakşehir: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, Başakşehir'i konuk etti.

Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 4-3 kazandı.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada orta sahadan Faruk Miya'nın getirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Ömer Ali'nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.


62. dakikada Demba Ba'nın orta şut karışımıyla gönderdiği topa takım arkadaşları yetişemeyince Konyaspor kalecisi Ertuğrul müdahale ederek topun sahibi oldu.


70. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Edin Visca'nın son çizgiye yaklaşırken verdiği pasla kale önünde Demba Ba topla buluşarak golünü kaydetti. 3-2


75. dakikada ceza sahası içinde Demba Ba'nın dönerek vurduğu top Konyaspor savunmasına çarparak kaleci Ertuğrul'da kaldı.


77. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Caiçara'nın ceza sahası içine gönderdiği pasla Eljero Elia müsait pozisyonda topu ağlara göndererek takımının beraberlik golünü attı. 3-3


85. dakikada Jonsson'un ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Skubic sağ kanatta gelişine vurduğu meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 4-3


Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


İH.Konyaspor: Ertuğrul xx, Skubic xx, Uğur Demirok xx, Anicic xx, Alper xx, Volkan Fındıklı xx (Jevtovic dk. 73 xx), Jonsson xx, Milosevic xx (Thuram dk. 79 x), Hadziahmetovic xxx, Faruk Miya xxx (Selim Ay dk. 74 xx), Ömer Ali xxx


Yedekler: Mücahit, Ferhat, Guilherme, Ali Turan, Shengelia, Bajic, Erdon Daci


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


M.Başakşehir: Mert x, Junior Caiçara x, Martin Skrtel x, Epureanu x (Berkay Özcan dk. 59 xx), Clichy x, Mehmet Topal xx, İrfan Can Kahveci xx (Robinho dk. 70 xx), Edin Visca xxx, Aleksic x (Eljero Elia dk. 46 xx), Demba Ba xx, Enzo Crivelli x (Mahmut Tekdemir dk. 89 ?)


Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Carlos, Aziz Behich, Gökhan İnler, Fredrik


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Edin Visca (dk. 3), Demba Ba (dk. 70), Eljero Elia (dk. 77) (Başakşehir), Faruk Miya (dk. 20 ve dk. 46), Ömer Ali (dk. 27), Skubic (dk. 85) (Konyaspor)


Sarı Kart: Faruk Miya, Uğur Demirok, Milosevic, Ali Turan (Konyaspor), Edin Visca, Aleksic, Epureanu (Başakşehir) - KONYA

Başakşehir, Konyaspor, Demba Ba, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 23:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Konyaspor: 4 M.Başakşehir: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor
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21:30
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ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Konyaspor: 4 M.Başakşehir: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
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