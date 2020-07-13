Süper Lig: Konyaspor: 4 M.Başakşehir: 3 (Maç sonucu)

62. dakikada Demba Ba'nın orta şut karışımıyla gönderdiği topa takım arkadaşları yetişemeyince Konyaspor kalecisi Ertuğrul müdahale ederek topun sahibi oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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