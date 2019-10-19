Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

74. dakikada MKE Ankaragücü takımında oyuncu değişikliği işaret edildi. Teknik Direktör Metin Diyadin 'in cezası nedeniyle kulübede bulunan Hayrettin Aksoy , MKE Ankaragücü takım kaptanı Sedat Ağçay'ı çıkarmak, yerine Mehmet Sak 'ı oyuna almak istedi. Sedat'ın ağır hareketleri sonucunda hakem Ali Şansalan , takım kaptanına önce sarı kart, ardından ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı çıkardı. MKE Ankaragücü 10 kişi kaldı.

70. dakikada Beşiktaş Adem Ljajic önderliğinde organize bir pozisyon buldu. Elneny'nin penaltı noktası üzerinde kontrol ettiği topu Ljajic'e geri verdi. Ceza sahası içinde sağ çaprazdan şutunu çeken Ljajic'in şutu savunmadan geri döndü.

62. dakikada Beşiktaş'ta topla buluşan Güven Yalçın , MKE Ankaragücü kalesini cepheden gören bir yerden plase şutunu çekti. MKE Ankaragücü kalecisi Korcan'ın da bakışları arasında top uzak direğin yakınından auta çıktı.

54. dakikada MKE Ankaragücü'nde sağ kanatta topla buluşan Hasan Kaya hızla ceza sahasına girdi. Rakibini karşısına alan Hasan Kaya'nın yaptığı vuruş uzak direğin yakınından auta çıktı.

Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü evinde Beşiktaş 'ı ağırladı. Ligde henüz deplasman galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, başkent taraftarı önünde de 10 kişi kalan rakibini yenemedi. Mücadele golsüz sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Abdullah Avcı: Çok fazla eksik var ve becerikli değildik