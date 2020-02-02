Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada sol kanattan Hadadi'nın ortasında ceza sahası içinde Thiam'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1


14. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortasında arka direkte Thiam'ın kafa vuruşunu kaleci Korcan çeldi. Dönen topu İlhan ağlara gönderdi ancak VAR'dan gelen uyarıyla gol geçersiz sayıldı.


28. dakikada Orgill'in ortasında ceza sahası içinde Lobjanidze'nin şutunda top direkten döndü.


Stat: Eryaman


Hakemler: Halil Umut Meler x, Bahattin Duran x, İlker Takpak x


MKE Ankaragücü: Korcan Çeliker xx, Kitsiou xx, Ante Kulusic xx, Michal Pazdan xx, Pinto xx, Sedat Ağçay xx, Lukasik xx, Lobjanidze xx, Oscar Scarione xx, Rodrigues xx, Orgill xx


Yedekler: Schuck, Mahmut Akan, Faty, Orkan Çınar, Ender Aygören, Michalak, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Fatih Tultak, Atila Turan


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Kasımpaşa: Fatih xx, Hadergjonaj xx, Meriah xx, Brecka xx, Haddadi xx, Tirpan xx, Tarkan xx, İlhan xx, Quaresma xx, Ndongla xx, Thiam xx


Yedekler: Ramazan Köse, Murat Can Yıldız, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, Çağtay Kurukalıp, Jorge Filipe Fernandes, Sarlija, Ahmet Hakan Demirli, Anıl Koç


Teknik Direktör: İsmail Karaman


Gol: Thiam (dk. 7) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Tarkan, Ndongla (Kasımpaşa) - ANKARA

MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:30 Kaynak: İHA
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