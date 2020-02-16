Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

7 saat önce

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşılaşıyor.

Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Ndiaye'nin yerden ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Sörloth, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın solundan ağlarla buluşturdu. 1-0


35. dakikada Sosa kullandığı faulde kale sahası içine gönderdi. da Costa'nın kafa vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çıkardı.


43. dakikada Sosa'nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth'ün sol çaprazdan sert vuruşunda Caner Osmanpaşa, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 2-0


Stat: Medical Park


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, da Costa xxx, Campi xxx, Novak xx, Obi Mikel xxx, Sosa xx, Guilherme xx, Ndiaye xx, Nwakaeme x (Abdulkadir Parmak dk. 34 x), Sörloth xxx


Yedekler: Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Bilal Başacıkoğlu, Sturridge


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Demir Grup Sivasspor: Samassa x, Marcelo x, Caner Osmanpaşa x, Appindangoye x, Uğur Çiftçi x (Yasin Öztekin dk. 33 x), Fatih Aksoy x, Hakan Arslan x, Mert Hakan Yandaş x, Fernando x, Ziya Erdal x, Yatabare x


Yedekler: Muhammer Yıldırım, Ali Şaşal, Isaac Cofie, Paul Papp, Erdoğan Yeşilyurt, Samba Camara, Armin Derlek, Furkan Sağlam, Claudemir


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Sörloth (dk. 4), Caner Osmanpaşa (dk. 43 k.k.) (Trabzonspor)


Sarı Kart: Marcelo (Sivasspor) - TRABZON

Trabzonspor, Osmanpaşa, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:02 Kaynak: İHA
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