Şüphe üzerine durdurulan araçta kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçtan çok sayıda kaçak içki ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalara istinaden Sanayi Sitesi'nde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 19 adet Bulgaristan bandrollü 1'er litrelik kaçak içki ile 7 adet boş içki şişesi ele geçirildi. Araçta bulunan N.A. isimli şahıs hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu hakkında işlem yapıldı. - AYDIN