'Sürdürülebilir İş Ödülleri' yarışmasında, Bayraklı Belediyesi finalde - Son Dakika

'Sürdürülebilir İş Ödülleri' yarışmasında, Bayraklı Belediyesi finalde

12.10.2020 11:23
'Sürdürülebilir İş Ödülleri' yarışmasında, Bayraklı Belediyesi finalde, System.String[]

Daha yaşanabilir bir dünya amacıyla 2009 yılında kurulan Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Sürdürülebilir İş Ödülleri' yarışmasında Bayraklı Belediyesi finale kaldı.

Daha yaşanabilir bir dünya amacıyla 2009 yılında kurulan Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Sürdürülebilir İş Ödülleri' yarışmasında Bayraklı Belediyesi finale kaldı. Çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında BAYSEM'in katıldığı organizasyonda sonuçlar Kasım ayında açıklanacak.

Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler oluşturan ve ortak geleceğe sahip çıkan projeleri vurgulayarak, iş dünyası için rol modelleri paylaşmak amacıyla, yedincisi düzenlenen 'Sürdürülebilir İş Ödülleri 2020'de Bayraklı Belediyesi BAYSEM ile dikkatleri üzerine çekti. Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM), çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında sürdürülebilir iş ödülleri yarışmasında finale kaldı. Ayrıca yüz yüze eğitime ara verilmesiyle online eğitime geçen ilk kurum olan BAYSEM, eğitim alanında yeni bir uygulamaya başladı.

Bayraklı Belediyesi; Ekpen tekstil, Ferrero Fındık, Ford Otosan (Eskişehir Fabrikası) ve Philip Morris gibi Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla birlikte birincilik için yarışıyor. 14 kategoride düzenlenen etkinlikte 'Sürdürülebilirliğin Oscarları'nı kazananlar, Kasım ayında yapılacak Online Ödül Töreni'nde açıklanacak. Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen organizasyonda; Enerji yönetimi, atık yönetimi, su yönetimi, sürdürülebilir iş raporlaması, karbon yönetimi, sürdürülebilir inovasyon, sosyal etki, çeşitlilik ve kapsayıcılık, işbirliği, sürdürülebilirlik iletişimi, tedarik zinciri yönetimi, kadının güçlendirilmesi, çalışan katılımı ve yılın hızlı başlayanı (startup) olmak üzere 14 ayrı kategoride kurum ve kuruluşları yer alıyor.

'TVBEK' ulusal ölçekte yayına başladı

Uzaktan eğitimde yeni bir sayfa açan Bayraklı Belediyesi, evlerinde interneti, bilgisayar veya tableti bulunmayan öğrencilere yönelik televizyondan YKS ve LGS hazırlık eğitimlerine başladı. Hafta içi her gün TV 35 ekranlarından 09.00-11.00 saatleri arasında yayınlanacak dersler, tekrar izlemek isteyenler için de TVBEK Youtube Kanalı ve Bayraklı Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak - İZMİR

'Sürdürülebilir İş Ödülleri' yarışmasında, Bayraklı Belediyesi finalde

Bayraklı, Kasım, TV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Sürdürülebilir İş Ödülleri' yarışmasında, Bayraklı Belediyesi finalde - Son Dakika

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