Suriye Bakanı'ndan İsrail'e Sert Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye Bakanı'ndan İsrail'e Sert Eleştiri

Suriye Bakanı\'ndan İsrail\'e Sert Eleştiri
29.11.2025 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Mustafa, İsrail'in saldırılarına karşı durarak barış için çekilme çağrısında bulundu.

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, İsrail'in saldırdığı köyü ziyaretinde Tel Aviv yönetimini eleştirerek, "İsrail, 8 Aralık 2024'ten sonra işgal ettiği bölgelerden çekilmedikçe ve saldırılarını durdurmadıkça güvenlik ya da barış anlaşması mümkün olmayacaktır." dedi.

Bakan Mustafa, Enformasyon Bakan Yardımcısı Ubada Kocan ile birlikte İsrail'in hedef aldığı Şam Kırsalı iline bağlı Beyt Cin köyünde incelemelerde bulunarak hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

"SURİYE HALKI ONURU İÇİN MÜCADELEYİ TERCİH EDECEK"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Mustafa, Suriye halkının, "Onurunu savunarak ölmek ile zilleti kabul etmek arasında bırakıldığı her durumda onuru için mücadeleyi tercih edeceğini" vurguladı. Hükümet adına taziye dileklerini ileten Mustafa, saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

"İSRAİL'İN ARTAN SALDIRILARI ÜLKENİN İSTİKRARINI HEDEF ALIYOR"

Bakan Mustafa, "Biz bu ülkenin operasyonların merkezi olmasını istemiyoruz, aksine kalkınmasına ve istikrarına yatırım yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in son aylarda artan saldırılarının ülkenin istikrarını hedef aldığını söyleyen Mustafa, "İsrail, Suriye'nin kalkınmasını kendisi için bir tehdit olarak görüyor. Ancak dün yaşananlar, hakikatin İsrail'in hesaplarında yer almadığını gösterdi." dedi.

Beyt Cin'in devrim döneminde Suriyeliler için sembolik bir öneme sahip olduğunu belirten Mustafa, bölgenin stratejik değerine dikkat çekti.

Mutafa, "Beyt Cin ve bu mübarek bölge, hükümetin ilgi alanındadır. Devlet, yalnızca isim olarak değil, fiilen de burada bulunmak için gerekli projeleri hayata geçirecektir." diye konuştu.

"BEYT CİN'DEKİ SALDIRIYA KARŞILIK SADECE ASKERİ BİR MESAJ DEĞİL"

Bakan Mustafa, hükümetin bölgede hem medya hem de kalkınma alanındaki çalışmalarını artırmayı planladığını belirterek, "Beyt Cin'deki saldırıya verilen karşılık sadece askeri bir mesaj değildir; aynı zamanda bölgesel siyasetteki mevcut kabulleri değiştirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Halkın birlik içinde verdiği tepkinin yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu dile getiren Mustafa, "Bundan sonra zafer kazanacağımıza ve İsrail'in dayatmaya çalıştığı siyasi kabulleri değiştireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Mustafa, açıklamasını, "İsrail, 8 Aralık 2024'ten sonra işgal ettiği bölgelerden çekilmedikçe ve saldırılarını durdurmadıkça güvenlik ya da barış anlaşması mümkün olmayacaktır." sözleriyle tamamladı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye Bakanı'ndan İsrail'e Sert Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski’ye en yakın isim yolsuzluk operasyonu sonrası istifa etti Zelenski'ye en yakın isim yolsuzluk operasyonu sonrası istifa etti
Düzce bu görüntüleri konuşuyor Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı
Market hırsızı kaçmak isterken çıktığı tenteden düştü Market hırsızı kaçmak isterken çıktığı tenteden düştü
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu
Papa’nın gittiği şehir karıştı Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Muğla’da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, gözaltına alınıp tutuklandı Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, gözaltına alınıp tutuklandı

18:15
Transfer listesi belli oldu İşte Sergen Yalçın’ın istediği iki isim
Transfer listesi belli oldu! İşte Sergen Yalçın'ın istediği iki isim
18:06
Vedat Muriqi 4 dakikada 2 gol attı, takımı 902’de hüsrana uğradı
Vedat Muriqi 4 dakikada 2 gol attı, takımı 90+2'de hüsrana uğradı
17:57
15 cezalı, 3 sakat oyuncusuna rağmen rakibine fark attılar
15 cezalı, 3 sakat oyuncusuna rağmen rakibine fark attılar
17:55
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
16:33
Trabzon’da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun
Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?
15:58
Ukrayna, Karadeniz’deki iki gemiye saldırı anını paylaştı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı
15:57
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2025 18:47:24. #7.12#
SON DAKİKA: Suriye Bakanı'ndan İsrail'e Sert Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.