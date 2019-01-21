Suriye'de Abd-Ypg/pkk Unsurlarına Saldırı
18 dakika önce
ŞEDDADİ/ Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD askeri konvoyunun geçisi sırasında, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir bölgede bombalı araç saldırısı meydana geldi.
ŞEDDADİ/ Suriye
'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD
askeri konvoyunun geçisi sırasında, terör örgütü YPG/ PKK
'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir bölgede bombalı araç saldırısı meydana geldi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şeddadi'de YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir alanda bombalı araç infilak ettirildi.
ABD askeri konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen patlamada, bir ABD askeri ağır yaralandı.
Olayda, YPG/PKK'lı teröristlerden 5 kişi öldü.
Geçen çarşamba, Münbiç
'te ABD askerlerine yönelik bombalı saldırıda da 4 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:25 Kaynak: AA
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