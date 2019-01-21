Son Dakika Haberleri: Suriye'de Abd-Ypg/pkk Unsurlarına Saldırı

Suriye'de Abd-Ypg/pkk Unsurlarına Saldırı

18 dakika önce

ŞEDDADİ/ Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD askeri konvoyunun geçisi sırasında, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir bölgede bombalı araç saldırısı meydana geldi.

Suriye'de Abd-Ypg/pkk Unsurlarına Saldırı, System.String[]
ŞEDDADİ/ Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD askeri konvoyunun geçisi sırasında, terör örgütü YPG/ PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir bölgede bombalı araç saldırısı meydana geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şeddadi'de YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir alanda bombalı araç infilak ettirildi.

ABD askeri konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen patlamada, bir ABD askeri ağır yaralandı.

Olayda, YPG/PKK'lı teröristlerden 5 kişi öldü.

Geçen çarşamba, Münbiç'te ABD askerlerine yönelik bombalı saldırıda da 4 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:25 Kaynak: AA

PKK, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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