Suriye'de orman yangını devam ediyor - Son Dakika

Suriye'de orman yangını devam ediyor
09.10.2020 23:38
Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında çıkan orman yangını devam ederken, alevler Hatay'ın Samandağ ilçesinden de görülüyor.
Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında çıkan orman yangını devam ederken, alevler Hatay'ın Samandağ ilçesinden de görülüyor.
Edinilen bilgilere göre, Lazkiye'nin Karaçalı ve Bedrusiyye köylerinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bazı evler yanarken, birçok ev boşaltıldı. Belloran ve Difel beldelerine de sıçrayan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yangın büyümeye devam ederken, alevler Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilden de görüldü.
(Alican Gümüş/İHA)
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