Suriye'deki Oyun, Oyun İçinde Oyun"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş , "Çevremizde oynanan oyunları görüyorsunuz. Türkiye 'nin de içinde bulunduğu, Türkiye'nin kilit taşı olduğu bu coğrafya lime lime edilmek, paramparça hale getirilmek isteniyor. Suriye 'deki oyun, oyun içinde oyun." dedi.Kurtulmuş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanında AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Vefa yemeği"nde yaptığı konuşmada, bugün partisinin Bursa belediye başkan adaylarının tanıtımını gerçekleştirdiklerini anımsattı.Her seçimin Türkiye için önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, her seçimde demokrasinin biraz daha kazandığını vurguladı.Kurtulmuş, her seçimde milletin sözünün daha itibarlı hale geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:"Millet neye karar verirse sandıkta neyi tercih ederse o ortaya çıkıyor. Milletimiz başından itibaren çok partili siyasi hayatımızda hep doğrudan yana hükmetmiş, hep kendisi için en güzeli olduğuna, inandığına oy vermiştir. Hiçbir zaman kapalı kapılar ardında bu milleti yönlendirmeye ve yönetmeye çalışanlara itibar etmemiş. Kendisine tepeden inme bir hayat tarzı diretenlere itibar etmemiştir. Kendi oylarını farklı, milletin oylarını ise daha aşağıda görenlere hiç itibar etmemiştir. 1950 seçimlerinden itibaren rahmetli Menderes 'i işbaşına getirirken ortaya koyduğu kararlığı bu millet hep devam ettirmiş, hep kararın da yetkinin de sadece ve sadece kul planında millete ait olduğunu ilan etmiştir.""Bu kutlu davayı en iyi şekilde anlatıp en yüksek oyu alacağız"Kurtulmuş, bu milletin kurulduğu günden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı sadece AK Parti'nin lideri olarak değil, Türkiye'nin lideri olarak kabul ettiğini ve elini bırakmadığını dile getirdi.Bu milletin Recep Tayyip Erdoğan 'ı sadece Türkiye'nin değil, İslam dünyasının ve mazlum milletlerin sesi, kimsesizlerin soluğu ve kimsesizlerin kimsesi olarak kabul ettiğini belirterek, "Onun için hep güçlü şekilde destek verdi. Önümüzde 31 Mart seçimleri var. Bu seçimde milletimiz kendi sözünü, geleceğini belirleyecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde yerel yönetimlerde de AK Parti'yi, Recep Tayyip Erdoğan 'ı tercih edecek." diye konuştu.Türkiye'nin sadece 780 bin kilometrekareden ibaret bir ülke olmadığını anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:"Türkiye sadece 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından ibaret değildir. Millet varlığı dediğimiz dilleri, renkleri farklı olsa da aynı medeniyetin istikametinde yürüyen, Türkiye'yi Selçuklu ve Osmanlı'nın varisi olarak gören yeryüzünde yüz milyonlarca Müslüman vardır. Türkiye'yi kendi mazlumluklarından kurtuluşun yolu olarak gören, dünyanın dört bir yanındaki garip insanlara el uzatacak güçlü bir ülke olarak gören yüz milyonlarca insan vardır." ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, Türkiye'nin güçlü şekilde yoluna devam etmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:"Güçlü ve büyük Türkiye'nin yoluna devam edip etmemesine bir şekilde karar verilecek seçimler olacaktır. Onun için canla başla çalışacağız. Bursa'da her seçimde AK Parti'ye büyük oy veriliyor ancak bu kez daha yüksek oy alacağız. Bu kez Bursa halkı 17 ilçe ve büyükşehirde sizlerin gayretleriyle daha yüksek oranda oy verecek. Bunun için önümüzde çok önemli bir dönüm noktası var. Bugünden itibaren kapı kapı dolaşarak girmedik ev, el sıkmadık insan, gönlüne girmedik hane bırakmayacağız. İnşallah bu kutlu davayı halkımıza en iyi şekilde anlatıp en yüksek oranda oy alacağız.""31 Mart'ta da en iyi sonucu alacağız"Güçlü Türkiye olması için AK Parti'nin güçlü olması gerektiğine vurgu yapan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çevremizde oynanan oyunları görüyorsunuz. Türkiye'nin de içinde bulunduğu, Türkiye'nin kilit taşı olduğu bu coğrafya lime lime edilmek, paramparça hale getirilmek isteniyor. Suriye'deki oyun, oyun içinde oyun. Onun oyunu başka, bunun oyunu başka. Irak 'taki oyun aynı şekilde. Hangi ülkeye bakarsanız elinizde kalıyor. İnsanlar etnik kökenleriyle düşmanlaştırılıyor, mezhepleri ve meşrepleriyle düşmanlaştırılıyor. Bölgenin istikrar adası Türkiye'dir. Bölgenin tek çalışan demokrasisi Türkiye'dir."Kurtulmuş, bölgede insanları mezhebine, meşrebine, kökenlerine, etnik yapısına göre değil, insan oldukları için değerlendiren tek ülkenin Türkiye ve AK Parti hükümetleri olduğunu belirtti.Bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini anlatan Kurtulmuş, "Bizim kitabımızda insanları 'Alevi-Sünni' diye ayırmak yazmaz. Kitabımızda insanları yerlidir, göçmendir, doğuludur, batılıdır diye ayırmak yazmaz. Kitabımızda insanlar ya dinde kardeşimizdir ya yaradılışta eşimizdir. Dolayısıyla bu felsefeye inanmış Osmangazi 'nin, Orhangazi 'nin torunları olarak tek vücut olarak el birliğiyle gönül birliğiyle 31 Mart'ı da aşacağız. 31 Mart'ta da en iyi sonucu alacağız." dedi.Yemeğe, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu , Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş , AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve partililer katıldı.