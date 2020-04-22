Suriye kuzeyindeki personel, Covid-19 tedbirlerine harfiyen uyuyor - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyindeki harekat alanlarından yurt içine gelen Türk Silahlı Kuvvetleri personellerinin sağlık durumları tek tek kontrol ediliyor. Görevlerde kullanılan araçlar sınırda KBRN timleri tarafından dekontamine edilirken, görevdeki personelin kullandığı teçhizatlar buhar çadırına alınarak yüksek sıcaklıkla temizleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde alınan tedbirler yurt içi ve sınır ötesindeki birlikler tarafından kararlılıkla uygulanırken, kuvvet komutanlıkları tarafından Covid-19 ile mücadele amacıyla virüsün dekontaminasyonu ve virüsten korunma konusunda MSB KOMMER ile koordineli çalışılıyor.

Suriye'nin kuzeyindeki harekat alanlarında bulunan personeller başta olmak üzere, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurların tamamı virüse karşı alınan tedbirleri yerine getiriyor. Alınan tedbirlerden en dikkat çekicisi ise sınır hattında görev yapan KBRN timlerince gerçekleştiriliyor. Suriye sınırında görev yapan timler, Suriye'nin kuzeyindeki harekat alanlarından yurt içine gelen araçları, römorka monteli KBRN temizleme sistemi ile dekontamine ediyor. Bununla beraber, söz konusu bölgedeki personelin ateşi ve sağlık durumu düzenli olarak kontrol edilirken, personelin kullandığı teçhizatları da buhar çadırına alınarak yüksek sıcaklıkta temizleniyor.

Harekat alanlarında rutin tedbirlerin haricinde ilave tedbirler de uygulanıyor. Söz konusu alınan ek tedbirler çerçevesinde başta Suriye'nin kuzeyinde bulunan birliklerin yer aldığı harekat alanlarındaki giriş ve çıkışlara düzenleme getirildi. Düzenleme çerçevesinde, giriş çıkışlar 2. Ordu Komutanı'nın iznine bağlandı. Zorunlu olmadıkça personel ve birliklerin hareketleri asgari seviyeye indirildi.

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Kalkanı Harekat alanlarına doktor ve veterinerler gönderilerek konuyla ilgili bilgilendirici ve farkındalık arttırıcı eğitimler yapıldı.

Gerçekleştirilen görevlerde, halkla temaslarda izlenecek tarzlar yeniden belirlenerek uygulanmaya başlandı. Görevli personelin virüsle ilgili belirti göstermesi durumunda ise bağlı olduğu birliğin bulunduğu alanda karantinaya alınması ve göreve çıkarılmaması için hazırlıklar yapıldı.

Harekat alanlarından yurt içine geçecek personelin ise 14 gün gözetim altında tutulduktan sonra testleri yapılıp sonuçlar negatif çıkarsa içeri alınmasına ve sağlık kontrolünün yapılmasına yönelik tedbirler de alındı. Suriye'de görev yapan birliklere, ateş ölçerler ve hijyen paketlerinin dışında bakanlık tarafından üretimine başlanan maske ve dezenfektanlar gönderildi. Ayrıca harekat alanlarına seyyar banyo ve çamaşır üniteleri sevk edildi.

Öte yandan, tabur sayısı kadar römorka monte konteynır banyo/tuvaletin de tedarik edilerek alana gönderildi. Birliklerin elinde mevcut kapasitesine ilave olarak, motorlu/elektrikli pülverizatör temin edildiği, üretim hızları ve kapasiteleri artırılan Dikimevleri, MKE ve TSK İlaç Fabrikasında üretilen maske, tulum ve dezenfektan gibi malzemelerin öncelikli olarak bölgeye gönderildiği bilgisi edinildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, söz konusu tedbirlerin kararlılıkla uygulandığını belirterek, geçtiğimiz haftalarda şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Şu ana kadar çok şükür bizim operasyon bölgelerimizde, Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde ve diğer operasyon faaliyetleri yapan birliklerimizde kara, deniz, hava, herhangi bir şekilde bu konuda bir sıkıntımız olmadı. Bundan sonra da aynı tertip ve düzende çalışmak üzere bu virüse karşı mücadelemizi sürdürüyoruz." - ANKARA