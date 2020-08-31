Suriye muhalefetinin aşiret temsilcilerinden Tel Abyad ilçesine ziyaret - TEL - Son Dakika

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonuna (SMDK) bağlı aşiret temsilcilerinden oluşan heyet, terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesini ziyaret etti.

Suriye muhalefetinin çatı örgütü SMDK heyeti, Tel Abyad halkına hizmet veren Yerel Meclis ile Aşiret ve Kabileler Meclisine ziyarette bulundu.

Heyette, SMDK'nin Genel Sekreteri Abdulbasit Abdullatif, Şanlıurfa Aşiretler Koordinatörü Amer el-Beşir, SMDK'deki aşiret temsilcilerinden Salem Abdülaziz Sulayt ve siyasi üyeler yer aldı.

Heyet, Tel Abyad sınır kapısını ziyaretinden sonra Yerel Meclis üyeleri ile bir araya gelirken, Yerel Meclis Başkanı Vail el-Hamdo'dan Meclisin çalışmaları sırasında yaşanan zorlukları dinledi.

SMDK'nin aşiret temsilcilerinden Salem Abdülaziz Sulayt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede halkın yaşadığı sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sulayt, bölgeye ziyaretlerini sürdüreceklerini belirterek, "Bölge tarımsal bir bölgedir. Sorunlar ağırlıklı olarak çiftçilerle alakalıydı. Bu sorunların çözüme kavuşması için en kısa sürede yetkililerle görüşeceğiz." dedi.

Aşiret meclisi üyesi Ebu Ali Siccu da yerinden edilenlerin geri dönüşlerini en kısa zamanda gerçekleştirmek için bölgedeki güvenliği güçlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Ebu Ali Siccu, "Güvenliğin sağlanması adına hızlı adımlar atılabilmesi için Suriye Milli Ordusu, Yerel Meclis, Askeri ve Sivil Polisler, Aşiret ve Kabileler Meclisi arasında görüşmeler sürüyor." diye konuştu.

İmkanlar çerçevesinde bölgede tarımsal sorunları ele alıp sıraladıklarını belirten Ebu Ali, "Bölge sakinlerinin temel geçim kaynağı olan tarım sorunlarını dinledik. Buğday ve arpanın ihracatında hız kazandırılması için Türkiye'deki yetkililerle görüşmelerimiz olacak. En kısa sürede bütün sorunların çözülmesi için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz." ifadelerine yer verdi.