Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD üssünün çevresine roketli saldırı - Son Dakika
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Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD üssünün çevresine roketli saldırı

30.05.2022 13:42
Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD üssünün çevresine roketli saldırı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer gaz sahasının çevresine roket saldırıları düzenlendi.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer gaz sahasının çevresine roket saldırıları düzenlendi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Deyrizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden sabah saatlerinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer gaz sahasının çevresine roket saldırıları yapıldı.

Saldırılarda gaz sahasında herhangi bir zayiat olmadı.

ABD güçleri roketlerin geldiği yöne topçu ve roket atışı düzenledi.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Deyrizor'da ABD ile İran destekli terörist grupların varlık gösterdikleri bölgeler ise son dönemde sık sık hedef alınıyor.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan 9 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin doğusunda ABD askerlerinin konuşlu olduğu üsse 7 Nisan'da düzenlenen roketli saldırıda 4 ABD askerinin yaralandığı belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de saldırıyı kimin düzenlendiğini henüz bilmediklerini ancak daha önceki saldırılarda olduğu gibi İran destekli örgütler olabileceğini ifade etmişti.

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Kaynak: AA

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