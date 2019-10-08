Suriye sınırına askeri sevkiyatlar sürüyor

GAZİANTEP - Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde ülkenin farklı bölgelerinden Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya askeri araç sevkiyatları devam ediyor.

Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PYD- PKK'ya yönelik yapılması planlanan operasyon öncesinde sınır hattına askeri yığınak devam ediyor. Türkiye'nin kuzey ve batı illerinden zırhlı araçlar, Suriye'nin Telabyad şehri karşısındaki Akçakale ilçesi, Aynel-Arap kenti karşısındaki Suruç ve Rasulayn kentine komşu olan Ceylanpınar ilçelerine gönderiliyor.

Zırhlı araçlar günlerdir aralıksız ve geniş güvenlik tedbirleri arasında konuşlandırılacakları sınır hattına doğru seyir ediyor.