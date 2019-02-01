Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Sahra Hastanesi

Suriye Sınırına Sahra Hastanesi

1 saat önce

Gaziantep'in Suriye sınırında bulunan Karkamış ilçesindeki gümrük kapısına, sahra hastanesi kurulmaya başlandı.

Gaziantep'in Suriye sınırında bulunan Karkamış ilçesindeki gümrük kapısına, sahra hastanesi kurulmaya başlandı.

Gaziantep ve Hatay'da görevli Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Sağlık Bakanlığının talimatıyla Karkamış Gümrük Kapısı'nda sahra hastanesi kurulması için çalışmalara başladı.

Çadır ve sedye kurulumlarını gerçekleştiren ve zemin yalıtımını tamamlayan ekiplerin çalışmaları iki gün içinde tamamlanacak.

Sahra hastanesinin aynı anda 10 hastaya ilk yardım hizmeti verebilecek kapasitede olduğu belirtildi.

Öte yandan, Şanlıurfa ve Mardin sınır hattında da sahra hastaneleri kurulacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:56 Kaynak: AA

Karkamış, Gaziantep, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzzet Yıldızhan'ın Annesi Yoğun Bakıma Kaldırıldı Acılı Baba, Bebeğinin Cenazesini Adli Tıp'a Kucağında Taşıdı

Son Dakika! ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan Çekildi Son Dakika! YÖK'ten, Gayriresmi Üniversite Uyarısı: Diplomaları Geçersiz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 16:58:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Sahra Hastanesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]