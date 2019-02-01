Suriye Sınırına Sahra Hastanesi
1 saat önce
Gaziantep'in Suriye sınırında bulunan Karkamış ilçesindeki gümrük kapısına, sahra hastanesi kurulmaya başlandı.
Gaziantep
'in Suriye
sınırında bulunan Karkamış
ilçesindeki gümrük kapısına, sahra hastanesi kurulmaya başlandı.
Gaziantep ve Hatay
'da görevli Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Sağlık Bakanlığının talimatıyla Karkamış Gümrük Kapısı'nda sahra hastanesi kurulması için çalışmalara başladı.
Çadır ve sedye kurulumlarını gerçekleştiren ve zemin yalıtımını tamamlayan ekiplerin çalışmaları iki gün içinde tamamlanacak.
Sahra hastanesinin aynı anda 10 hastaya ilk yardım hizmeti verebilecek kapasitede olduğu belirtildi.
Öte yandan, Şanlıurfa
ve Mardin
sınır hattında da sahra hastaneleri kurulacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:56 Kaynak: AA
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