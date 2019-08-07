Suriye sınırına sevkiyat
1 saat önce
Suriye sınırına sevkiyatŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesine, zırhlı araçlarlar mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:01 Kaynak: DHA
sınırına sevkiyat
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Suruç
ilçesine, zırhlı araçlarlar mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen mühimmat yüklü zırhlı araçlar, Şanlıurfa
'nın Suruç ilçesine ulaştı. 7 araçlık askeri konvoy, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye'nin Halep kentine bağlı Aynel Arap
ilçesi karşısında bulunan Suruç'un Mürşitpınar
Mahallesi'ndeki sınır hattına gönderildi.
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