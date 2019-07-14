Suriye sınırında 7 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi
2 saat önce
Mardin'de Suriye sınırında terör örgütü PKK'ya ait 7 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi.
Mardin Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:54 Kaynak: AA
'de Suriye
sınırında terör örgütü PKK
'ya ait 7 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı
ve MİT Bölge Başkanlığınca ortak yapılan çalışmada elde edilen bilgiler sonucunda Kızıltepe
ilçesinin Şenyurt
Mahallesi'nin Lefkoşa mezrasında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Suriye'ye sınırına yakın bir alanda 7 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi.
Patlayıcı daha sonra kontrollü bir şekilde imha edildi.
PKK'lı teröristlerin Hakkari'deki saldırısında yaralanan uzman çavuş kurtarılamadı Bakan Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptı İstiklal Caddesinin ismi "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor "Türkiye isterse S-400'leri Rusya'ya karşı da kullanabilir"