- Suriye sınırında "Lavanta Tarla" günleri

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suriye sınırına komşu olan Suruç Belediyesi himayesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen "Lavanta Tarla Günleri" renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'de son yıllarda üretim sahası genişleyen, rengi ve kokusuyla alternatif tarımın gözdesi olan lavanta, Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde belediye tarafından yetiştirildi. Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş öncülüğünde başlatılan "Lavanta Bahçesi Projesi" çerçevesinde geçtiğimiz yıl Mart ayında 12 dönümlük taşlık alanın temizlenmesiyle ekimi yapılan lavantada hasat zamanı başladı. Belediye tarafından gerçekleştirilen "Suruç Lavanta Tarla Günleri" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Aligör Mahallesindeki lavanta tarlası mor rengiyle ilgi odağı oldu. Güzel kokuyu ve manzarayı fırsat bilen fotoğraf meraklıları, tarlada bol bol fotoğraf çektirdi.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Suruç tarımında alternatif ürünlerin ekimi için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Aktaş, "Geçen sene dikimini gerçekleştirdik. Küçük bir fide boyundaydı. Ama şuan da görüyorsunuz hakikaten de çok güzel bir görüntü var. Burada Suruç Belediyesi olarak temel gayemiz, Suruç Ovasına suyun verilmesiyle birlikte ürün çeşitliği arttı. Pamuk, mısır ve buğday ekimiyle Suruç tarımı üst seviyelere çıktı. Suruç Belediyesi olarak da nasıl farklı ürünler örneklik teşkil edebilir gayreti ile aromatik bitki dediğimiz lavanta ekimini gerçekleştirdik. Bir sene içerisinde de şuan gördüğünüz üzere bir hasat yapacağız inşallah. Hedefimiz bunun kolonyası olsun, sabunu olsun, yağ ve esans olsun inşallah bir tesis ile bu verimi elde edeceğiz. Bu vesileyle burada başladık daha çok kıraç alanlarda inşallah lavanta bitkisiyle Suruç ekonomisine katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Tarlayı ziyarete giden vatandaşlar, lavanta tarlası projesinde emeği geçenlere teşekkür etti.