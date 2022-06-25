Suriye sınırında "Lavanta Tarla" günleri - Son Dakika
Üye Girişi

Suriye sınırında "Lavanta Tarla" günleri

25.06.2022 15:18

- Suriye sınırında "Lavanta Tarla" günleri Şanlıurfa'nın Suriye sınırına komşu olan Suruç Belediyesi himayesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen "Lavanta Tarla Günleri" renkli görüntülere sahne oldu.

- Suriye sınırında "Lavanta Tarla" günleri

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suriye sınırına komşu olan Suruç Belediyesi himayesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen "Lavanta Tarla Günleri" renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'de son yıllarda üretim sahası genişleyen, rengi ve kokusuyla alternatif tarımın gözdesi olan lavanta, Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde belediye tarafından yetiştirildi. Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş öncülüğünde başlatılan "Lavanta Bahçesi Projesi" çerçevesinde geçtiğimiz yıl Mart ayında 12 dönümlük taşlık alanın temizlenmesiyle ekimi yapılan lavantada hasat zamanı başladı. Belediye tarafından gerçekleştirilen "Suruç Lavanta Tarla Günleri" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Aligör Mahallesindeki lavanta tarlası mor rengiyle ilgi odağı oldu. Güzel kokuyu ve manzarayı fırsat bilen fotoğraf meraklıları, tarlada bol bol fotoğraf çektirdi.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Suruç tarımında alternatif ürünlerin ekimi için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Aktaş, "Geçen sene dikimini gerçekleştirdik. Küçük bir fide boyundaydı. Ama şuan da görüyorsunuz hakikaten de çok güzel bir görüntü var. Burada Suruç Belediyesi olarak temel gayemiz, Suruç Ovasına suyun verilmesiyle birlikte ürün çeşitliği arttı. Pamuk, mısır ve buğday ekimiyle Suruç tarımı üst seviyelere çıktı. Suruç Belediyesi olarak da nasıl farklı ürünler örneklik teşkil edebilir gayreti ile aromatik bitki dediğimiz lavanta ekimini gerçekleştirdik. Bir sene içerisinde de şuan gördüğünüz üzere bir hasat yapacağız inşallah. Hedefimiz bunun kolonyası olsun, sabunu olsun, yağ ve esans olsun inşallah bir tesis ile bu verimi elde edeceğiz. Bu vesileyle burada başladık daha çok kıraç alanlarda inşallah lavanta bitkisiyle Suruç ekonomisine katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Tarlayı ziyarete giden vatandaşlar, lavanta tarlası projesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Iraklı yetkili, terör örgütü PKK'nın Sincar'ı geçiş noktası olarak kullandığını söyledi Son dakika haberi | Iraklı yetkili, terör örgütü PKK'nın Sincar'ı geçiş noktası olarak kullandığını söyledi Şanlıurfa'da Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası başladı Şanlıurfa'da Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası başladı
Kaynak: İHA

Suruç Belediyesi, Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye sınırında 'Lavanta Tarla' günleri - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:39 Beşiktaş'ta otomobilin üzerinde birlikte olan çifte 1'er yıla kadar hapis cezası istemi
15:37 HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Çanakkale'de gözaltına alındı! Teröristlerle fotoğrafları da ortaya çıktı
15:17 TFF'de yeni başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetiminden 'sosyal medya' atağı
15:15 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı: Amerika'dan medet umma
15:13 Yunan casus MİT operasyonuyla yakalandı
15:11 Canlı yayında 'cin çıkarma' seansı yapan Pelin Hürman, ünlülerden gelen tepkilere yanıt verdi: Karşıma çıksınlar
14:42 Mahkeme, gerekçeli kararda Pınar Gültekin'in kız kardeşinin ifadesinde atıfta bulundu! O ifadeye yalanlama geldi
14:37 Muslera'ya Fransa Ligi'nden talip çıktı! Galatasaraylı taraftarları üzüntü sardı
14:20 D-100 karayolunda servis aracı bir anda alev alev yandı! Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
14:08 Kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 15:47:41. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye sınırında "Lavanta Tarla" günleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement