Suriyeli 25 kursiyer hafızlık belgesi aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyeli 25 kursiyer hafızlık belgesi aldı - Son Dakika

Suriyeli 25 kursiyer hafızlık belgesi aldı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kuran Kursu'na giden Suriyeli 25 kız öğrenci, düzenlenen törenle hafızlık belgesi aldı.

Suriyeli 25 kursiyer hafızlık belgesi aldı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kuran Kursu'na giden Suriyeli 25 kız öğrenci, düzenlenen törenle hafızlık belgesi aldı.

İslahiye'deki 5 camide ilçe müftülüğü koordinesinde düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan 25 Suriyeli kız talebe, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu.

Hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri onurlandırmak adına ilçe müftülüğüne bağlı Hz. Aişe Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda "kardeşlik buluşması" programı düzenlendi.

Suriyeli Eğitim Sorumlusu Ebu Hanife, programda yaptığı konuşmada kursiyerleri tebrik etti. Hanife, kendilerine imkan sağlayan ve kendilerini muhacir olarak kabul eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teşekkür etti.


İslahiye Müftüsü Ramazan Yıldırım ise Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen ve hafızlık gibi ulvi mertebeye ulaşan tüm çocuklara ve hocalarına teşekkür etti.


Programın sonunda hafızlığını tamamlayan Suriyeli öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılarak belgeleri takdim edildi.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:54 Kaynak: AA
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