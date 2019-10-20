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Son Dakika Güncel Suriyeli aşiretlerden 'Münbiç' çağrısı

Suriyeli aşiretlerden "Münbiç" çağrısı

58 dakika önce

Toprakları, terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini belirterek, harekat kapsamında Halep ilinin "Münbiç ilçesinin de kurtarılması" çağrısında bulundu.

Suriyeli aşiretlerden

Toprakları, terör örgütü YPG/ PKK işgali altındaki Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini belirterek, harekat kapsamında Halep ilinin "Münbiç ilçesinin de kurtarılması" çağrısında bulundu.

Merkezi Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde bulunan Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Münbiç ilçesi için toplandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verilen toplantıda, 2016'dan bu yana YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen ve son günlerde Beşşar Esed rejimi güçlerinin de girdiği Münbiç ilçesinin, askeri muhaliflerin kontrolüne girmesi çağrısı yapıldı.

Toplantıya, Münbiçli aşiretler temsilcilerinin yanı sıra Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanları da katıldı.

"Münbiç ve Aynularab'ı fethedeceğiz"

Meclis üyesi Ebu Ali Succo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Münbiçli kardeşlerimiz, ilçelerinin kurtarılması çağrısı yapılması için bugün burada bir toplantı düzenlememizi istedi." dedi.

Succo, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgeyi terörden temizleyeceğine işaret ederek, "Biz, Suriye'nin toplumsal dokusunun bir parçasıyız. Kurtarılan bölgelere girmeye hazırız. Biz, bu toprakların sahibiyiz. Münbiç'i inşa etmek istiyoruz. Allah'ın izniyle Münbiç ve Aynularab'ı fethedeceğiz. Bütün Suriye'yi özgürleştireceğiz." diye konuştu.

Meclis üyesi Cemal Hudayr, topraklarının YPG/PKK işgali altında olduğunu belirterek, topraklarını terörden kurtaracaklarını kaydetti.

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Münbiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:58 Kaynak: AA
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