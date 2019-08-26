Suriyeli kız çocuklarının "saçlarına örgü, yüreklerine kardeşlik" götürecekler

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın "saçlara örgü, yüreklere kardeşlik götürüyoruz" sloganıyla başlattığı proje kapsamında 18 gönüllü kuaför, Azez kentindeki kamplarda kalan 2 bin Suriyeli kız çocuğunun saç kesimi ve bakımını yapacak.

İHH ile çocuklar için kurulmuş olan iyilik hareketi "For Children" ve sosyal medya platformu "Human Movie Team" iş birliğiyle Suriyeli kızlar için başlatılan "hem saçlara hem kalplere örgü" projesi ikinci kez hayata geçirilecek. "Saçlara örgü yüreklere kardeşlik götürüyoruz" sloganıyla yola çıkılan proje kapsamında, Suriye'deki sığınmacı kamplarında yaşayan 6-12 yaş arası kız çocuklarının saç kesimi ve bakımı yapılacak.

Türkiye'den gidecek kuaförler, bölgedeki gönüllü kuaförler ile birlikte kamp hayatında hiç saçı kesilmemiş, bakım yapılmamış çocukların saçlarını rengarenk tokalarla süsleyecek.

Proje kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden 18 gönüllü kuaför, İHH Kilis Koordinasyon Merkezi'ne geldi.

Proje Koordinatörü Yönetmen Tülay Gökçimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ilkini gerçekleştirdikleri projenin ikincisini hayata geçirecek olmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Azez kentindeki kamplarda yaşayan 2 bin kız çocuğuna saç kesimi ve saç bakımı yapmayı hedeflediklerini ifade eden Gökçimen, "Geçen yıl erkek çocuklarına bayram tıraşı yapmıştık. Kız çocukları bize çok hüzünlü bakmışlardı. Doğduklarından itibaren saçlarına dokunulmayan, saçları kesilmemiş ve o özeni görmemiş kız çocuklarının saçlarını tarayalım, örelim diye gönüllü kuaförlerle tekrar geldik." diye konuştu.

Gökçimen, bölgede iki gün sürecek olan çalışmaya Suriyeli yerel kuaförlerin de destek vereceğini sözlerine ekledi.

Gönüllü kuaför Gülsüm Akman da savaş mağduru çocuklara destek olmak adına Muş'tan geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklar geçen yıl çok mutlu oldular. Hayatımda o kadar saç yaptım ama hiç bu kadar saçlarına dokunurken mutlu olanını görmedim. Taktığımız renkli tokalarla, onlara getirdiğimiz küçük hediyelerle o kadar çok mutlu oldular ki onların gülümsemeleri halen aklımdan çıkmıyor. Çok mutlu oldular ve onların 'bir daha gelin' deyişleri bizi çok mutlu etti. Şimdi aynı heyecanla geldik. İnşallah tekrar aynı mutluluğu yaşarız."

Konuşmaların ardından hazırlıklarını tamamlayan ekip, Suriye'ye geçmek üzere Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na doğru hareket etti.

Proje kapsamında Suriyeli çocuklara, ayakkabı, kıyafet ve oyuncak ile çeşitli hediyeler verilecek.