Son Dakika Haberleri: Suriyeli Öğrencilerin Karne Sevinci

Suriyeli Öğrencilerin Karne Sevinci

1 saat önce

Türkiye'de en çok Suriyeliye ev sahipliği yapan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da eğitim gören yaklaşık 48 bin misafir öğrenci karnelerini aldı.

Suriyeli Öğrencilerin Karne Sevinci, System.String[]
Türkiye'de en çok Suriyeliye ev sahipliği yapan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da eğitim gören yaklaşık 48 bin misafir öğrenci karnelerini aldı.


Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve kentte sağlanan imkanlarla eğitimlerini sürdüren Suriyeli öğrenciler, akranlarıyla karne sevinci yaşadı.


İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Suriye Birimi Sorumlusu Doğan Yüksel, merkez Eyyübiye ilçesindeki Şair Abdi Geçici Eğitim Merkezi'nde düzenlenen karne dağıtım töreninde başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.


Yüksel, yaptığı konuşmada, Suriye'deki savaş nedeniyle kente yerleşen çok sayıda kişinin en güzel şekilde ağırlandığını söyledi.

Misafirlerin çocuklarının da eğitimden uzak kalmamaları için çaba sarf ettiklerini belirten Yüksel, çocuklardan tatili en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.


Suriyeli öğrencilerden Şehed Mustafa da tatile çıkacağı için heyecanlı olduğunu dile getirerek, karnesinin çok iyi olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:32 Kaynak: AA

Suriye, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel
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